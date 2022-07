Gaskrise | LNG: Hier plant der Bund weitere Flüssiggasterminals

Die Bundesregierung hat eine Entscheidung über weitere Standorte für vier schwimmende Flüssigerdgasterminals getroffen. Das dritte Terminal geht nach Stade , das vierte nach Lubmin, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. Die schwimmenden Flüssigerdgasterminals dort sollen ab Mai 2023 verfügbar sein.

Zwei Schiffe stehen bereits in diesem Jahr zur Verfügung und sollen zum Jahreswechsel 2022/23 in Wilhelmshaven und Brunsbüttel eingesetzt werden, so das Ministerium. Der Standort Stade werde voraussichtlich ab Ende 2023 zur Verfügung stehen. In Stade kommt nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums noch ein weites Terminal mit einem privaten Träger dazu. Dieses soll bereits Ende 2022 zur Verfügung stehen.