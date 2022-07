"Lidl: Die Insider" I Doku klagt an: "Das ist natürlich Verbrauchertäuschung"

Preisschild hängt bei Lidl über der Ware

Richtig hingucken und am besten nur per Einkaufszettel einkaufen, kann bei alldem Abhilfe schaffen. "Lidl: Die Insider" warf dem Discounter aber auch perfidere Täuschungsmanöver vor. So werbe die Firma von Deutschlands angeblich reichstem Mann, "Phantom" Dieter Schwarz, auf Plakaten groß damit, die anerkannte, aber auch teure Marke "Bioland" zu führen. Von der würden letztlich aber nur wenige Produkte unter die günstigeren, unter weniger strengen Auflagen hergestellten Eigenprodukte namens "Bio Organic" gemischt und das auch noch mit täuschend ähnliche Etiketten, warf Ex-Marketingmanagerin "Ina" Lidl vor. "Die ganzen 'Bio-Organic'-Produkte sind so gemacht, dass sie nahe an Bioland dran sind."