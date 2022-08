"Das werden mindestens zwei anstrengende Winter"

Ich bin zwar Optimist, trotzdem bin ich da vorsichtig. Die meisten Menschen reagieren erst dann, wenn es finanziell spürbar wird, also dann, wenn sie die höheren Kosten schwarz auf weiß vor sich sehen. Meine Bitte deshalb: Die Versorger, die ihre Kunden jetzt über die Gasumlage und weitere Preiserhöhungen informieren, sollten eine Art "Beipackzettel" mitschicken. In diesem Brief sollten sie kurz erläutern, wie die Menschen kurzfristig Energie sparen können. Die bittere Nachricht der hohen Rechnung wäre dann gepaart mit der wichtigen Botschaft, wie sich die Kosten wenigstens drücken lassen.

Nein. Hätten wir nicht so viel gemahnt und gewarnt, hätte die Bundesregierung nicht die 15 Milliarden Euro für die zusätzlichen Gaseinkäufe bereitgestellt sowie Uniper gerettet und die Speicherziele verschärft, dann wäre der Speicher-Turbo nicht angesprungen. Außerdem sollten wir uns in dem früh erreichten Speicherziel nicht täuschen. Die nächsten Etappen werden deutlich schwerer.

Exakt. Ungefähr so ist es auch bei den größten Gasspeichern in Deutschland, etwa dem im niedersächsischen Rehden, den früher Gazprom kontrolliert hat. Das ist ein sogenannter Porenspeicher. Das heißt, das Gas wird unterirdisch in Milliarden kleiner Poren im Gestein gespeichert. Am Anfang kann ich die schnell mit Gas voll pumpen. Am Ende aber geht es nur noch langsamer, unter großem Druck.