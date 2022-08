Trotz Lockdowns: China überrascht mit starken Exporten

Aktualisiert am 07.08.2022 - 11:41 Uhr

Aktualisiert am 07.08.2022 - 11:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein unerwartet starkes Exportwachstum gibt der Erholung der chinesischen Wirtschaft neuen Schwung. Die Ausfuhren stiegen, in US-Dollar berechnet, im Juli um 18 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie der chinesische Zoll am Sonntag in Peking berichtete.