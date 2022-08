Aktualisiert am 05.08.2022 - 11:48 Uhr

Aktualisiert am 05.08.2022 - 11:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

EnBW hebt Strompreise deutlich an

Für Kunden der EnBW wird Strom drastisch teurer – weitere Preiserhöhungen will das Unternehmen nicht ausschließen.

Stromkunden der EnBW müssen ab Oktober im Schnitt fast ein Drittel mehr für Haushaltsstrom bezahlen. Wegen gestiegener Beschaffungskosten unter anderem infolge des Ukraine-Krieges und der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland würden die Preise im Grundversorgungstarif im Durchschnitt um 31,1 Prozent angehoben, kündigte das Unternehmen am Freitag in Karlsruhe an.