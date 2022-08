Hohe Gaspreise: Neuer Rekord! Gazprom macht 41 Milliarden Euro Gewinn

Aktualisiert am 31.08.2022 - 11:03 Uhr

Unter dem Strich stand ein Ergebnis von 2,5 Billionen Rubel (umgerechnet 41,63 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zudem will Gazprom nun eine Zwischendividende zahlen – ein Schritt, den das Unternehmen zuvor noch nie gegangen ist.

Aktionäre müssen noch zustimmen

Das wäre die höchste Ausschüttung in der Firmengeschichte gewesen. Für das erste Halbjahr will Gazprom 51,03 Rubel pro Anteilsschein zahlen. Die Aktionäre müssen dem Vorschlag am 30. September noch zustimmen.