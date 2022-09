Energiekrise: Schweiz hilft Stromkonzern Axpo mit Milliardensumme

Energiekrise und Milliardenhilfe Immer mehr Länder müssen Stromkonzerne stützen Von reuters Aktualisiert am 06.09.2022 - 13:03 Uhr Lesedauer: 2 Min. Atomkraftwerk Beznau von Axpo AG: Axpo ist der größte Produzent von Wasserkraft in der Schweiz. Auch durch AKW gewinnt das Unternehmen Strom. (Quelle: Andreas Haas / imago images via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

In der Gaskrise unterstützen viele Regierungen Energieunternehmen finanziell. Nun braucht auch der Konzern Axpo in der Schweiz einen Milliardenzuschuss.

Auch in der Schweiz muss die Regierung der Strombranche zu Hilfe eilen. Wegen der beispiellosen Preissteigerungen als Folge des Ukraine-Krieges und der Ausfälle von französischen Atomkraftwerken stellt die Regierung dem Energiekonzern Axpo einen Kreditrahmen von vier Milliarden Franken zur Verfügung, wie der Bundesrat am Dienstag mitteilte.

Mit dem Aufspannen des Rettungsschirmes will die Regierung verhindern, dass der Konzern in Liquiditätsprobleme gerät und die Energieversorgung des Landes damit gefährdet.

Auch Schweden und Finnland stützen Stromkonzerne

Bislang hat Axpo diese Kreditlinie eigenen Angaben zufolge nicht in Anspruch genommen. Am Montag habe sich die verfügbare Liquidität auf mehr als zwei Milliarden Franken belaufen. Axpo zufolge haben sich die Großhandelspreise für Strom gemessen am Stand von September 2021 mehr als verzehnfacht. Nach dem Betriebsstopp der Gaspipeline Nord Stream 1 erreichten die Preisschwankungen in den vergangenen Tagen neue Rekordwerte.

Am Wochenende hatten auch Schweden und Finnland milliardenschwere Liquiditätsgarantien angekündigt, um den Energiekonzernen in ihren Ländern zu helfen. Am Dienstag vereinbarte der finnische Versorger Fortum mit der staatlichen Investmentgesellschaft Solidium eine Brückenfinanzierung über 2,35 Milliarden Euro, um den Bedarf an Sicherheiten auf dem nordischen Strommarkt zu decken.

Paradox: Energiekonzerne erwirtschaften hohe Gewinne

Axpo ist der größte Produzent von Wasserkraft in der Schweiz. Zudem betreibt das in Besitz von Zürich und anderen Kantonen stehende Unternehmen Solar- und Windparks in mehreren europäischen Ländern.