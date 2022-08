Mehrwertsteuersenkung: So wirkt sie sich auf Ihre Gasrechnung aus

Entscheidung liegt auch an EU-Richtlinie

Das schrieb der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in einem Brief an Finanzminister Christian Lindner. Die Bundesregierung habe allerdings die Möglichkeit, die geltende Mehrwertsteuer auf den EU-Mindestsatz von 5 Prozent zu senken. Diesen Schritt wählt die Ampelkoalition nun nicht. Stattdessen will sie den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent nutzen. Die Steuererleichterung soll für den Zeitraum der Gasumlage gelten, also bis Ende März 2024.