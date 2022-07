Streit über EU-Notfallplan: Beim Gas schwindet die europäische Einigkeit

Von der Leyen rechnet mit komplettem Gasstopp

Dass der Notfall samt der Solidaritätsregel kommen könnte, hält die EU-Kommission für möglich. Präsidentin Ursula von der Leyen schlug vorigen Mittwoch ernste Töne an: "Wir müssen uns auf eine vollständige Unterbrechung der russischen Gasversorgung vorbereiten", sagte sie. Schon in der Vergangenheit habe man gesehen, dass Russland versuche, Druck auf die EU auszuüben, indem es die Gaslieferungen reduziert.

"Der Kreml ist kein verlässlicher Partner"

Der Vorschlag steht am Dienstag auf der Tagesordnung des Sondertreffens der EU-Energieminister. Am Tag zuvor betont von der Leyen: "Der Kreml ist kein verlässlicher Partner für die Energieversorgung Europas." Daran habe auch die Wiederaufnahme der Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland nichts geändert, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass es mit der Solidarität nicht weit her ist: Einige Länder haben bereits ihren Widerstand gegen die Pläne angekündigt – auch weil sie glauben, der Plan nütze vor allem Deutschland . Teilweise wollen sie sich auch an bereits geltendes Recht nicht mehr halten.

Ungarn will noch mehr Gas von Putin

Am Donnerstag war der ungarische Außenminister Peter Szijjarto überraschend zu Besuch in Moskau. Sein Land will in diesem Jahr 700 Millionen Kubikmeter russisches Gas zusätzlich kaufen – und schlägt damit die Gegenrichtung zur EU ein. Es gehe um die Energiesicherheit seines Landes, so Szijjarto. Der Kreml prüfe die Anfrage, erklärte sein russischer Kollege Sergej Lawrow.