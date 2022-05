Selenskyj-Berater warnt vor neuem Angriff auf Kiew

Ein Berater des ukrainischen PrĂ€sidenten Wolodymyr Selenskyj hat vor einem neuen Angriff der russischen Truppen auf die Hauptstadt Kiew gewarnt, wenn der Westen die Waffenlieferungen an sein Land nicht beschleunige. Dies könne Russland Zeit fĂŒr eine Mobilmachung und eine erneute Offensive auf Kiew und andere StĂ€dte im Norden der Ukraine lassen, argumentierte PrĂ€sidenten-Berater Olexij Arestowytsch in einemVideointerview. Russland hatte seine Truppen nach dem Scheitern eines Versuchs, Kiew einzunehmen, von der ukrainischen Hauptstadt abgezogen und konzentriert sich nun stattdessen auf den Osten des Landes. Angesichts der hohen Verluste halten Experten zumindest eine teilweise Mobilmachung fĂŒr möglich, der Kreml wies das bisher zurĂŒck.

Botschafter: "mehr Konkretes" von Scholz-Rede gewĂŒnscht

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk zeigte sich enttĂ€uscht von der Fernsehansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa. Man habe sich auch in der Rede "viel mehr Konkretes" dazu gewĂŒnscht, wie der Bundestagsbeschluss zur Lieferung schwerer Waffen umgesetzt werden solle, sagte Melnyk in der Sendung "Anne Will". "Wenn wir den Bundeskanzler hören, der sagt, Russland darf nicht gewinnen, das heißt, dass man alles, wirklich alles unternehmen sollte, (...) um uns zu helfen in dieser schwierigen Situation, in diesem Krieg, der schlimmste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg", forderte der Diplomat.

Selenskyj zeichnet Minensuchhund mit Medaille aus

Selenskyj zeichnete am Sonntag einen Minensuchhund mit einer Medaille aus. Der kleine Jack Russell Terrier Patron bekam wĂ€hrend einer Pressekonferenz mit dem kanadischen Regierungschef Trudeau den Orden "FĂŒr selbstlosen Dienst" verliehen. Angeblich soll der zweieinhalb Jahre alte Hund sich das Minensuchen selbst beigebracht haben. Im nordukrainischen Gebiet Tschernihiw habe er bereits auf mehr als 100 todbringende GegenstĂ€nde aufmerksam gemacht. Die Ukraine gilt seit Beginn des Konflikts in der Ostukraine 2014 und dem russischen Überfall vom 24. Februar dieses Jahres als eines der am stĂ€rksten verminten LĂ€nder der Welt.

