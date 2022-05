Single-Frau verrät: So klappt es mit dem Ansprechen

Feierlich eingeführt wurde Emmanuel Macron bereits, am Samstag beginnt seine zweite Amtszeit als französischer Präsident nun auch ganz formell. Seine Vorhaben dafür sind groß: Er will unter anderem eine stärkere EU und die gespaltene französische Gesellschaft befrieden.

Worauf es dabei ankommen wird, erklärt der Politologe und Historiker Joseph de Weck, ein Experte für die französische Politik und Gesellschaft. Ob Macron den deutschen Kanzler in der EU vor sich hertreiben wird, ob er wirklich ein anderer Präsident für die Franzosen werden kann und was bei den in wenigen Wochen stattfindenden Parlamentswahlen für ihn auf dem Spiel steht, lesen Sie im t-online-Interview.

t-online: Herr de Weck, frisch wiedergewählt kam Macron am Montag nach Berlin zu Olaf Scholz. Im Gepäck: neue Ideen für eine andere Europäische Union. Will der französische Präsident mit einer Reform der EU in die Geschichtsbücher eingehen?

Joseph de Weck: Europa gehört schon seit langem zum Markenkern Macrons. Er will, dass die Europäer enger zusammenspannen, damit diese ihre Interessen gegenüber Großmächten wie China oder Großkonzernen wie Google durchsetzen können. Die Arbeit an diesem "souveränen Europa" will er in seiner zweiten Amtszeit noch intensivieren.