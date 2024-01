Newsblog zum Krieg in Nahost Bericht: Skandal um UN-Hilfswerk viel größer als gedacht Von dpa , Reuters , afp , t-online , lim , csi , te , lex , lec , cc Aktualisiert am 30.01.2024 - 08:22 Uhr Lesedauer: 25 Min. Hamas-Terroristen in Chan Junis: Israel soll zwei Bataillone der Terrororganisation zerschlagen haben. (Quelle: imago) News folgen

Neue Erkenntnisse zum Skandal um das UNRWA. Die Gespräche um einen Geiseldeal laufen laut Benjamin Netanjahu "konstruktiv". Alle Informationen im Newsblog.

Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. Israel greift seither Ziele im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. Dieser Newsblog informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen:

Israels Armee: Drei Hamas-Kämpfer im Westjordanland "neutralisiert"

7.19 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Einsatz im besetzten Westjordanland drei Hamas-Kämpfer ausgeschaltet, die sich in einem Krankenhaus versteckt und einen kurz bevorstehenden Anschlag geplant hätten. Einer der Männer habe Kontakte zum Hamas-Hauptquartier im Ausland gehabt und einen ähnlichen Anschlag geplant, wie ihn die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe am 7. Oktober bei ihrem Überfall auf Israel verübt habe, teilt das Militär mit. Er habe das Krankenhaus in der Stadt Dschenin als Versteck genutzt. Bei den beiden anderen Männern handele es sich um Extremisten aus der Region.

Die Armee will derzeit nicht sagen, ob die Personen dabei um Leben gekommen sind. Der Radiosender "Voice of Palestine" berichtet aber, israelische Soldaten hätten im Ibn-Sina-Krankenhaus in Dschenin drei Palästinenser getötet. Im Westjordanland hat die Gewalt zwischen Israel und Palästinensern seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober und dem folgenden Krieg im Gazastreifen stark zugenommen.

Gespräche über Geisel-Deal gehen laut USA in "gute Richtung"

6.17 Uhr: Nach Gesprächen über eine mögliche neue Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung weiterer Geiseln zeigt sich die US-Regierung vorsichtig optimistisch. "Wir können noch nicht über ein bevorstehendes Abkommen sprechen, aber auf der Grundlage der Gespräche, die wir am Wochenende und in den letzten Tagen geführt haben, haben wir das Gefühl, dass es in eine gute Richtung geht", sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Es bleibe aber noch viel zu tun. Am Wochenende hatten Vertreter der USA, Israels, Ägyptens und Katars in Paris beraten. Die Gespräche sollen diese Woche fortgesetzt werden.

Der katarische Ministerpräsident und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dem US-Sender MSNBC, dass bei den Beratungen gute Fortschritte gemacht worden seien, um den Grundstein für einen Weg nach vorne zu legen. Man hoffe, der Hamas einen Vorschlag zu unterbreiten und "sie an einen Punkt zu bringen, an dem sie sich positiv und konstruktiv in den Prozess einbringt". Dies sei der einzige Weg, um die Situation zu deeskalieren. Vor den Beratungen habe es eine klare Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand gegeben – diese Möglichkeit bestehe, sagt Al Thani. Katar ist in der Geisel-Frage wichtiger Vermittler zwischen der Hamas und Israel, die nicht direkt miteinander sprechen. Mehr zur Rolle Katars im Nahen Osten lesen Sie hier.

Blinken: Lage in Nahost so gefährlich wie 1973 nicht mehr

6.10 Uhr: Die Lage in Nahost ist nach Einschätzung von US-Außenminister Antony Blinken so gefährlich wie lange nicht mehr. "Ich behaupte, dass wir in der gesamten Region seit mindestens 1973 – vielleicht sogar davor – keine so gefährliche Situation mehr erlebt haben wie jetzt", sagt Blinken in Washington bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. "Das ist das Umfeld, in dem wir operieren."

Mit der Jahreszahl bezieht Blinken sich wahrscheinlich auf den 19-tägigen Jom-Kippur-Krieg, der am 6. Oktober 1973 begonnen hatte, als eine Allianz arabischer Staaten unter der Führung von Ägypten und Syrien überraschend Israel überfiel. Damals wurden mehr als 2.600 israelische Soldaten getötet und mehr als 7.000 verletzt.