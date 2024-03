Newsblog zum Krieg in Nahost Tausende demonstrieren gegen Netanjahu – chaotische Szenen Von dpa , lim , sic , cc , das , lma , fho , wan Aktualisiert am 17.03.2024 - 07:29 Uhr Lesedauer: 22 Min. Demonstranten und Polizisten stoßen in Tel Aviv zusammen. (Quelle: Carlos Garcia Rawlins) Kopiert News folgen

In Israel gab es wieder Massendemonstrationen gegen die Regierung. Die WHO fordert einen Verzicht der Rafah-Offensive. Mehr Informationen im Newsblog.

Bundeswehr bereitet weiteren Abwurf von Gaza-Hilfen vor

7.14 Uhr: Nach einem ersten Abwurf von vier Tonnen dringend benötigter Lebensmittel über dem Gazastreifen bereitet die Bundeswehr einen weiteren Flug vor. "Wir machen uns fertig für den nächsten Hilfsflug in den Gazastreifen", erklärte die Luftwaffe am Sonntagmorgen im Onlinedienst X. Demnach sollen in Kooperation mit der französischen Armee Hilfsgüter über einer Zone am Strand des Palästinensergebiets abgeworfen werden.

Am Samstag hatte die Luftwaffe im Rahmen einer Luftbrücke zur Versorgung der Menschen im Gazastreifen erste Hilfsgüter über dem Palästinensergebiet abgeworfen. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelte es sich um vier Tonnen Lebensmittel, darunter Mehl und Reis. Der Flug sei "ein Anfang", weitere sollten folgen. Gleichzeitig arbeite Deutschland weiter daran, dass "auch auf dem Landweg mehr Hilfe" in den Gazastreifen gelange, hieß es.

Die Luftbrücke war von Jordanien initiiert worden, deutsche Partnerländer wie die USA und Frankreich beteiligen sich ebenfalls daran. Derzeit befindet sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gesprächen in der Region. Nach einem ersten Stopp in Jordanien will er am Sonntagnachmittag weiter nach Israel reisen.

Tausende demonstrieren gegen Netanjahu

2.30 Uhr: Tausende Menschen haben in Tel Aviv und anderen israelischen Städten für die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas und gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Angehörige der Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, forderten einen neuen Geisel-Deal und riefen die Regierung zu schnellem Handeln auf. Mehrere Demonstrationen verteilten sich in Tel Aviv und blockierten zentrale Verkehrsadern der Küstenmetropole.

Bei einigen Kundgebungen kam es zu chaotischen Szenen zwischen der Polizei und Demonstranten. Mancherorts legten Menschen kleinere Feuer, zündeten Rauchbomben und forderten in Sprechchören die Freilassung der Geiseln. Um einzelne Ansammlungen aufzulösen, setzte die Polizei zudem Wasserwerfer ein. Zeitweise war außerdem die wichtige Ajalon-Stadtautobahn blockiert.

USA melden Abschuss von Huthi-Drohne

2.10 Uhr. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine von den Huthis im Jemen abgefeuerte Drohne zerstört. Eine weitere stürzt ins Rote Meer. Es gab keine Berichte über Schäden oder Verletzungen von Schiffen in der Nähe, sagt das für die Region zuständigen US Central Command (Centcom) in einer Erklärung.

Syrischer Soldat bei israelischem Angriff verletzt

23.55 Uhr: Israelische Raketen verletzten nach Angaben der syrischen Armee einen syrischen Soldaten. Die Raketen seien in den frühen Morgenstunden von den besetzten Golanhöhen aus auf Syrien abgefeuert worden.

WHO ruft Israel zum Verzicht auf Rafah-Offensive auf

19.50 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO appelliert an Israel, "im Namen der Menschlichkeit" auf die geplante Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens zu verzichten. Er sei "zutiefst besorgt" über Berichte, wonach Israel eine Bodenoffensive in Rafah plane, erklärt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X. Eine weitere Eskalation der Gewalt in dem dicht besiedelten Gebiet "würde noch mehr Tote und Leid nach sich ziehen".

"Im Namen der Menschlichkeit appellieren wir an Israel, nicht weiterzumachen und sich stattdessen für den Frieden einzusetzen", erklärt Tedros. Die von der israelischen Armee geplante Evakuierung der Zivilbevölkerung vor Beginn des geplanten Angriffs sei nicht umsetzbar: "Die 1,2 Millionen Menschen in Rafah haben keinen sicheren Ort, wo sie hingehen können", betont der WHO-Chef. Viele der Menschen, die sich aus anderen Teilen des Gazastreifens nach Rafah geflüchtet hätten, seien zudem zu krank, geschwächt und ausgehungert, um ein weiteres Mal zu fliehen.

Israels Militärchef: Befinden uns in einem Mehrfrontenkrieg