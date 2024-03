Bei einem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau starben zahlreiche Menschen. Die Terrormiliz IS bekennt sich zum Anschlag. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Putin ruft Staatstrauertag aus

13.41 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in einer Fernsehansprache an die russische Bevölkerung gewandt. Darin sprach er von einem "blutigen, barbarischen Terroranschlag" und erklärte den 24. März zum Staatstrauertag. "All jenen, die ihre Angehörigen und Nahestehenden verloren haben", sprach Putin sein, "tiefes und aufrichtiges Beileid" aus. In Moskau und im Moskauer Gebiet sowie in allen Regionen des Landes seien zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und Sabotage ergriffen worden.

Putin erklärte, dass alle vier unmittelbaren Täter festgenommen seien. Er behauptete, die Täter wären in die Richtung der Ukraine unterwegs gewesen. Dort wäre ein Fenster zum Überschreiten der Grenze für sie vorbereitet worden, so Putin. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Die Ukraine dementierte eine Beteiligung am Anschlag noch am Freitagabend, bekannt hat sich dagegen ein Ableger der islamistischen Terrormiliz IS.

Nato-Sprecherin: Nichts kann Anschlag bei Moskau rechtfertigen

13.22 Uhr: Die Nato hat bestürzt auf den Anschlag bei Moskau reagiert. "Wir verurteilen die Anschläge auf Konzertbesucher in Moskau auf das Schärfste. Nichts kann solche abscheulichen Verbrechen rechtfertigen", erklärt eine Sprecherin. "Unser tiefes Beileid gilt den Opfern und ihren Familien."

Terrorexperte hat keinen Zweifel an IS-Verantwortung

13.05 Uhr: Was bedeutet der Anschlag in Russland für Wladimir Putin, aber auch in Europa? Terrorexperte Peter Neumann hat keinen Zweifel, dass der IS für die Tat verantwortlich ist und meint, dass die Situation für Putin "hochnotpeinlich" ist. Mehr dazu lesen Sie in dem Interview mit Neumann.

Auswärtiges Amt aktualisiert Reisehinweise für Russland

11.12 Uhr: Nach dem tödlichen Angriff auf eine Konzerthalle nahe Moskau hat das Auswärtige Amt seine Reise- und Sicherheitshinweise für Russland aktualisiert. Das Ministerium ruft auf seiner Internetseite dazu auf, die "Gegend um den Anschlagsort großräumig" zu meiden. Den Anweisungen der Sicherheitskräfte solle Folge geleistet werden. Von Reisen nach Russland werde "dringend abgeraten".

Das Auswärtige Amt weist außerdem darauf hin, dass für die Städte Moskau und Sankt Petersburg die höchste Terrorwarnstufe gelte. Auf Flughäfen, Bahnhöfen, in der Metro und im gesamten öffentlichen Raum sei daher mit stark intensivierten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen. Schon zuvor war wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine von Reisen in die Russische Föderation "dringend abgeraten" worden.

Russland: Zahl der Todesopfer steigt auf 115

10.57 Uhr: Nach Angaben der russischen Behörden ist die Zahl der Todesopfer auf 115 gestiegen. Beim Wegräumen der Trümmer in der Konzerthalle des Zentrums hätten Einsatzkräfte weitere Leichen gefunden, teilt das Moskauer Ermittlungskomitee bei Telegram mit.

Bundesregierung verurteilt "feigen, unmenschlichen Terror" in Russland

10.27 Uhr: Die Bundesregierung verurteilt den tödlichen Angriff auf einen Konzertsaal in Russland mit scharfen Worten. "Wir verurteilen den schrecklichen Terrorangriff auf unschuldige Konzertbesucher in Moskau", schreibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Samstag bei X. "Unsere Gedanken sind mit den Angehörigen der Opfer und allen Verletzten."

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) spricht von einem "feigen, unmenschlichen Terror", dieser werde "an jedem Ort" verurteilt. "Unschuldige Menschen, die einfach nur zu einem Rockkonzert gehen wollten, wurden kaltblütig ermordet", schreibt sie ebenfalls bei X. Den Menschen in Russland gelte ihr Mitgefühl.