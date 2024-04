Weiteres Erdbeben in New York

Die USA und Israel rechnen offenbar mit einem baldigen iranischen Angriff. First Lady Jill Biden fordert ihren Ehemann auf, die humanitäre Lage in Gaza zu verbessern. Mehr Informationen im Newsblog.

Bericht: Biden macht Ägypten und Katar Druck

1.30 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat einem Insider zufolge Ägypten und Katar aufgefordert, bei den Verhandlungen über eine Freilassung der Geiseln Druck auf die Hamas auszuüben. Biden habe entsprechende Schreiben verschickt, sagt ein hochrangiger Regierungsvertreter. Zuvor berichtete die Nachrichtenagentur AP von dem Vorgang. Neue Verhandlungen über eine Waffenruhe und Freilassung sollen früheren Angaben zufolge am Wochenende in Kairo stattfinden.

X-Chatbot liefert Falschmeldung über Angriff auf Tel Aviv

0.20 Uhr: Auf der Plattform X von Elon Musk sorgte eine Nachricht am Donnerstag für Aufsehen. Demnach hätte Iran Tel Aviv mit Raketen angegriffen. Zwar wird ein solcher Angriff befürchtet (siehe Beitrag von 23.01 Uhr), aber die Nachricht war eine Fake News. Nach Recherchen der US-Technologiewebseite Mashable war sie von einem AI-Chatbot generiert worden, den Musk für die Plattform X entwickeln ließ. Die Falschmeldung wurde dann auch noch in einem neuen Produkt beworben, Explore, und an zahlreiche Nutzer ausgeliefert, so der Bericht.

Berichte: USA rechnen mit baldigem iranischen Angriff

23.01 Uhr: Die USA sind in höchster Alarmbereitschaft und bereiten sich aktiv auf einen "bedeutenden" Angriff des Irans innerhalb der nächsten Woche vor, berichtet der US-Sender CNN. Damit würde Teheran auf den israelischen Angriff vom Montag in Damaskus, bei dem hochrangige iranische Kommandeure getötet wurden, reagieren, so ein hochrangiger Regierungsbeamter. Hochrangige US-Beamte seien laut Bericht derzeit der Ansicht, dass ein iranischer Angriff "unvermeidlich" ist – eine Meinung die von ihren israelischen Kollegen geteilt wird, sagte der Beamte.

Beide Regierungen bereiteten sich dem Vertreter zufolge mit Hochdruck auf einen iranischen Angriff vor, "der auf unterschiedliche Weise verlaufen könnte". Sowohl Ziele der USA als auch der Israelis könnten ins Visier genommen werden. Beide Regierungen wüssten jedoch nicht, "wann und wie der Iran einen Gegenschlag plant". Laut dem Sender CBS geht man davon aus, dass eine Attacke auf eine diplomatische Einrichtung Israels bis zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan in der kommenden Woche denkbar sei.

CBS berichtete unter Berufung auf US-Regierungsvertreter über Geheimdienstinformationen der Vereinigten Staaten auch, dass der Iran einen Angriff mit Drohnen und Marschflugkörpern plane. Die Frage sei, ob diese von iranischem Gebiet oder eher aus dem Irak oder aus Syrien losgeschickt würden. Die Angaben aus den Berichten ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Israels Justizministerium bestätigt Hacker-Angriff auf seine Server

22.14 Uhr: Das israelische Justizministerium bestätigt einen Hacker-Angriff auf seine Server. Ursache und Ausmaß des Datenlecks würden noch überprüft, teilt das Ministerium dem Fernsehsender Kan mit. Die Untersuchung werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Arbeit des Ministeriums und seiner Dienstleistungen sei nicht beeinträchtigt.

Am Vortag hatte eine Gruppe mit dem Namen Anonymous for Justice für sich in Anspruch genommen, die Server des israelischen Justizministeriums gehackt zu haben. Dabei habe sie Daten im Umfang von fast 300 Gigabyte erbeutet, darunter offizielle Briefe und Dokumente, Adressbücher, Telefonlisten und E-Mails, teilte die Gruppe auf X mit. Der Datenraub sei aus Vergeltung für Israels Krieg im Gazastreifen erfolgt. Die Angaben der Gruppe ließen sich nicht überprüfen.

CIA-Chef reist wohl zu Gesprächen über Geiseln nach Kairo

18.58 Uhr: Der Chef des US-Geheimdienstes CIA, Bill Burns, reist US-Medien zufolge am Wochenende zu Gesprächen über die Freilassung der im Gazastreifen gefangengehaltenen Geiseln nach Kairo. Burns werde den Leiter des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, sowie Vertreter Ägyptens und Katars treffen, berichtet die "New York Times". Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtet, dabei handele es sich um Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani und Ägyptens Geheimdienstchef Abbas Kamel.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, bestätigt die Pläne für die Gespräche in Kairo. Er macht aber keine Angaben dazu, ob Burns als Vertreter Washingtons daran teilnimmt.

First Lady Jill Biden über die Situation in Gaza: "Beende es, beende es jetzt sofort Joe"