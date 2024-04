Im Gazastreifen wurde eine weitere Leiche einer Geisel aufgefunden. Die USA und Israel rechnen offenbar mit einem baldigen iranischen Angriff. Mehr Informationen im Newsblog.

Hamas-Delegation reist nach Kairo zu Verhandlungen über Feuerpause

14 Uhr: Eine Hamas-Delegation wird am Sonntag zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand nach Kairo reisen. Angeführt werde sie vom stellvertretenden Hamas-Chef im Gazastreifen, Chalil Al-Hajja, teilt die radikal-islamische Gruppierung mit. Sie bekräftigt, die Feuerpause müsse dauerhaft sein und die israelischen Streitkräfte müssten sich aus dem Gazastreifen zurückziehen. Zudem sollten palästinensische Gefangene gegen israelische Geiseln ausgetauscht werden.

Israels Armee birgt weitere Leiche einer Geisel

12.42 Uhr: Die israelische Armee hat die Leiche einer in den Gazastreifen verschleppten Geisel geborgen. Das teilt die Schwester der Geisel laut der israelischen Zeitung "Haaretz" mit. Elad Katzir wurde am 7. Oktober 2023, als Terroristen der Hamas und anderer Terrororganisationen Israel überfielen, aus dem Kibbuz Nir Oz im Süden Israels entführt. Seine Schwester macht die israelische Regierung für den Tod ihres Bruders mitverantwortlich. "Er hätte mit einem rechtzeitigen Deal gerettet werden können", wird sie von "Haaretz" zitiert. "Unsere Führung ist feige und lässt sich von politischen Erwägungen leiten, also ist das nicht passiert."

"Der Leichnam des entführten Elad Katzir wurde in der Nacht aus Chan Junis geborgen und auf israelisches Gebiet zurückgebracht", erklärt die Armee. Wie die Armee weiter mitteilt, wurde Katzir Geheimdienst-Erkenntnissen zufolge "während der Geiselhaft von der Terrororganisation Islamischer Dschihad ermordet".

Iran: Getöteter General im Geburtsort beigesetzt

11.16 Uhr: Der bei einem Raketenangriff in Damaskus getötete iranische Brigadegeneral Mohammad Resa Sahedi ist in seinem Geburtsort Isfahan im Zentraliran beigesetzt worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna nahmen Tausende Menschen an der staatlich-organisierten Beisetzung des hochrangigen Mitglieds der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) teil.

Der 63 Jahre alte Sahedi, sein Stellvertreter und fünf weitere IRGC-Offiziere waren am Montag bei einem Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus getötet worden. Irans Staatsspitze machte kurz darauf Erzfeind Israel für die Attacke verantwortlich und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen. Auch die Teilnehmer an Sahedis Beisetzung rufen antiisraelische Slogans und verlangen, sich umgehend an Israel zu rächen.

Irans Generalstabschef Mohammed Bagheri sagt nach der Beisetzungszeremonie: "Die Ermordung von General Sahedi und seiner Kameraden war ein Selbstmordakt Israels und wird den Zerfall dieses Regimes beschleunigen." Der Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus werde Israel auch im Gaza-Krieg nicht weiterhelfen.

Für den Angriff machte Bagheri auch die USA als engen Verbündeten Israels verantwortlich. "Die USA tragen die Hauptverantwortung für den Damaskus-Angriff und müssen daher Rechenschaft ablegen", sagt Bagheri laut Nachrichtenagentur Tasnim. Ob nun auch US-Einrichtungen Ziele der geplanten iranischen Vergeltungsschläge sein könnten, sagt er nicht.

Antisemitismusbeauftragter: Kein Waffenembargo gegen Israel

10.35 Uhr: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat vor einem Waffenembargo gegen Israel gewarnt, das von der Linkspartei, dem Bündnis Sahra Wagenknecht und Palästinenser-Aktivisten verlangt wird. "Ich möchte sehr dafür plädieren, dass weiter Waffen geliefert werden an Israel – unabhängig vom Fortgang der Operation im Gazastreifen", sagt er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.