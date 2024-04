Der Iran schießt Drohnen auf Israel. Bundeskanzler Scholz verurteilt den Angriff. Mehr Informationen im Newsblog.

Israelischer Heimatschutz gibt Entwarnung

2.43 Uhr: Der israelische Heimatschutz hat nach dem Großangriff Irans auf Israel vorerst Entwarnung gegeben. Die Einwohner im Norden und Süden des Landes müssten sich nicht mehr in der Nähe von Schutzräumen aufhalten, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des Heimatschutzes.

Explosionen im Norden des Irak

2.42 Uhr: Im Nordirak ist es nach dem iranischen Angriff gegen Israel zu mehreren Explosionen gekommen. Augenzeugen und kurdischen Medien zufolge gingen in der Nacht zum Sonntag rund 20 Raketen in der Provinz Erbil nieder, wo unter anderem ein US-Konsulat und eine US-Militärbasis liegen. An dem Konsulat seien Warnsirenen zu hören gewesen. Über mögliche Schäden oder Opfer gab es zunächst keine Berichte. Ein Anwohner sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Explosionen hätten einige Scheiben bersten lassen. Einige Menschen seien in Panik geraten.

Scholz: Iran riskiert einen Flächenbrand

2.13 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der Nacht über die Plattform X seine Solidarität mit Israel erklärt und Teheran gewarnt. "Der Luftangriff auf israelisches Staatsgebiet, den Iran heute Nacht begonnen hat, ist unverantwortlich und durch nichts zu rechtfertigen. Iran riskiert einen Flächenbrand. Wir stehen eng an der Seite Israels und werden jetzt mit unseren Verbündeten alles Weitere besprechen", schrieb Scholz.

Iran warnt USA und Israel vor Eingreifen

02.04 Uhr: In einem Fernsehbeitrag warnt das iranische Regime die USA vor einem Eingreifen in den Konflikt. Die iranischen Revolutionsgarden erklären, dass jede Drohung der USA und Israels von Teheran erwidert werden wird. "Jede Bedrohung durch die Vereinigten Staaten und [Israel], die von einem beliebigen Land ausgeht, wird zu einer proportionalen und reziproken Antwort des Irans gegenüber dem Urheber der Bedrohung führen", so die Garde in einer Erklärung.

"Der Iran wird, wenn nötig, nicht zögern, weitere Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen, um seine legitimen Interessen gegen jegliche militärische Aggression und ungesetzliche Gewaltanwendung zu schützen", heißt es laut Staatsfernsehen. Das Mullah-Regime beruft sich erneut auf die UN-Charta und das Völkerrecht als Rechtfertigung für den Angriff.

Medienberichte: Lange Schlangen an Teherans Tankstellen

01.55 Uhr: Wie verschiedene Medien berichten und Videoaufnahmen in sozialen Medien zeigen, gibt es in Teheran lange Schlangen an Tankstellen. Menschen versuchen wohl, aus der Stadt zu kommen. Israel hat eine "signifikante Antwort" auf den Angriff angekündigt.

Zeitgleich sollen in mehreren Orten vom iranischen Regime organisierte Demonstrationen stattfinden, die den Angriff feiern.

London schickt zusätzliche Kampfjets nach Nahost

01.46 Uhr: Großbritannien schickt als Reaktion auf die iranischen Angriffe gegen Israel weitere Kampfflugzeuge in die Region. Die Jets und Betankungsflugzeuge würden die bereits entsandten Kräfte verstärken, die in der Gegend gegen die Terrororganisation Islamischer Staat im Einsatz sind, teilt der britische Verteidigungsminister Grant Shapps mit. "Diese Jets werden bei Bedarf alle Luftangriffe innerhalb der Reichweite unserer bestehenden Missionen abfangen." Großbritannien betreibt eine Luftwaffenbasis auf Zypern.

Bericht: Raketen und weitere Drohnen erwartet

01.32 Uhr: Das Medium "Haaretz" berichtet unter Berufung auf das israelische Militär, das Sperrfeuer der ballistischen Raketen aus dem Iran sei beendet. Das Militär erwarte nun Drohnen und Marschflugkörper.

Beamter: Israel plant "signifikante Antwort"

01.20 Uhr: Israel plant eine "signifikante Antwort" auf den iranischen Angriff, zitiert "Channel 12" einen ungenannten hochrangigen israelischen Beamten.

Israel: Bislang keine Hinweise auf Opfer

01.16 Uhr: Trotz erster Explosionen und Raketenangriffen aus dem Libanon soll es laut dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom bislang keine Opfer des Drohnenangriffs geben.

Außenbeauftragter der EU Borell: "beispiellose Eskalation"