Israel hat einen Hamas-Geldgeber getötet. Die USA versuchen, den Iran von einem Angriff auf Israel abzubringen. Mehr Informationen im Newsblog.

USA verstärken Militärpräsenz in Nahost

20.14 Uhr: Angesichts eines möglichen Vergeltungsschlags des Irans gegen Israel verstärken die USA ihre Militärpräsenz in der Region. Das bestätigt ein US-Verteidigungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Washington. "Wir verlegen zusätzliche Mittel in die Region, um die regionalen Abschreckungsbemühungen zu verstärken und den Truppenschutz für US-Streitkräfte zu erhöhen", teilt der Beamte mit.

Dabei blieb unklar, um welche Mittel es sich genau handelte und von wo nach wo die Verlegung stattfindet. Die USA hatten nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 ihre Militärpräsenz in der Region bereits deutlich erhöht und mehrere Kriegsschiffe in den Nahen Osten geschickt.

Hisbollah meldet Raketenbeschuss auf Israel

20.05 Uhr: Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat eigenen Angaben zufolge zahlreiche Raketen auf israelische Stellungen abgefeuert. Kämpfer hätten "feindliche Artilleriestellungen" mit "Dutzenden von Katjuscha-Raketen" beschossen, erklärt die Miliz. Dies sei eine Reaktion auf israelische Angriffe auf Dörfer und Häuser im Süden des Libanon, heißt es weiter.

Die israelische Armee bestätigt den Angriff und teilt mit, dass "etwa 40 Starts" vom libanesischen Territorium aus festgestellt worden seien. Demnach wurden einige der Raketen abgefangen. Den Angaben zufolge gibt es keine Verletzten. Libanons staatliche Nachrichtenagentur berichtet zudem über israelischen Beschuss auf einige Dörfer unweit der Grenze.

Norwegen will Palästina als Staat anerkennen

18.51 Uhr: Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs erklärt sich Norwegen bereit, an der Seite weiterer Staaten einen Palästinenserstaat anerkennen zu wollen. "Norwegen ist bereit, den Staat Palästina anzuerkennen", sagt Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Störe bei einer Pressekonferenz mit seinem spanischen Kollegen Pedro Sánchez. Für das Vorhaben gebe es allerdings noch keinen konkreten Zeitplan. Zudem müsse die Entscheidung in enger Abstimmung mit "gleichgesinnten Ländern" getroffen werden.

An der Seite von Störe sagt Spaniens Regierungschef Sánchez, sein Land sei "entschlossen, Palästina so bald wie möglich als Staat anzuerkennen, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind". Im vergangenen Monat hatten Spanien, Irland, die Slowakei und Malta in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt, bereit für die Anerkennung eines Palästinenserstaats zu sein. Der Norweger Störe betont, er begrüße die Initiative Spaniens. "Wir werden diese Koordinierung in den kommenden Wochen intensivieren."

Bereits im November hatte das norwegische Parlament einen Vorschlag der Regierung angenommen, einen unabhängigen palästinensischen Staat anzuerkennen. Das skandinavische Land richtete Anfang der 1990er Jahre Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern aus, die 1993 zum Abschluss des Oslo-Abkommen führten.

Lufthansa streicht Iran-Flüge bis Donnerstag

15.41 Uhr: Angesichts der Drohungen des Irans gegen Israel verlängert die Lufthansa die Aussetzung geplanter Flüge in und aus der iranischen Hauptstadt Teheran. "Aufgrund der aktuellen Situation setzt Lufthansa nach sorgfältiger Evaluation ihre Flüge von und nach Teheran bis einschließlich Donnerstag, 18. April, aus", teilt ein Unternehmenssprecher mit. Die Sicherheit von Fluggästen und Crews habe stets oberste Priorität; wobei Lufthansa sich nicht allein auf staatliche Einschätzungen verlasse, sondern die jeweilige aktuelle Sicherheitslage selbst bewerte und daraufhin eigenständig entscheide, heißt es weiter.

Die Lufthansa hatte bereits am vergangenen Samstag bekannt gegeben, ihre Flüge für mehrere Tage auszusetzen und erklärt: "Wir beobachten permanent die Lage im Nahen Osten und stehen im engen Kontakt mit den Behörden." Nach einem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien Anfang April nahmen die Drohungen aus Teheran in Richtung Israel jüngst zu. Israel hatte daraufhin erklärt, einen möglichen Angriff Irans auf sein Hoheitsgebiet nicht unbeantwortet zu lassen.

Scholz warnt Iran vor Militäraktion gegen Israel