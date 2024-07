Nach Treffen mit Wladimir Putin, Xi Jinping und einem Zwischenstopp beim Nato-Gipfel in Washington reiste Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán zu Donald Trump nach Florida. Eine Provokation, die für weiteren Ärger sorgen wird.

Als wären die diplomatischen Ohrfeigen für seine eigentlichen Verbündeten nicht schon hart genug gewesen. Aber der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán bleibt selbst beim Jubiläums-Nato-Gipfel in Washington seiner Rolle als Quertreiber unter Bündnispartnern treu. Gerade noch wurde er vom amtierenden US-Präsidenten Joe Biden in der Hauptstadt in Empfang genommen. Da platzte plötzlich die Nachricht mitten in den Gipfel, dass Orbán am letzten Tag gleich weiterfliegen würde. Und zwar zu jenem Mann, auf dessen Wahlsieg er im November dieses Jahres hofft.

Der ungarische Ministerpräsident reiste zu Donald Trump nach Mar-a-Lago. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden sich treffen. Viktor Orbán ist fest eingebunden in die Aktivitäten der Trump-Republikaner. Der Ex-Präsident erwähnt Orbán schon seit Monaten in vielen seiner Wahlkampfreden und bezeichnet in als "einen starken Anführer". Die rechtskonservative CPAC-Konferenz aus den USA ist zudem längst ein Exportschlager und fand zuletzt unter Beteiligung Orbáns in Ungarns Hauptstadt Budapest statt.

Es wächst der Eindruck: Viktor Orbán ist nicht nur auf eigene Rechnung in der Welt der Autokraten unterwegs, sondern er ist es auch von Donald Trumps Gnaden. Der ungarische Ministerpräsident wirkt mit seinen Besuchen bei Wladimir Putin und Xi Jinping wie die diplomatische Vorhut einer möglichen, zweiten Präsidentschaft des Republikaners. Schon seit Monaten behauptet Trump, er werde den Krieg zwischen Russland und der Ukraine binnen weniger Stunden beenden. Welchen Preis das angegriffene Land dann zahlen müsste, ist die Frage.

Orbán selbst bezeichnet seine Autokraten-Reise als "Friedensmission 5.0". Es sei ihm eine Ehre gewesen, "Präsident Trump" in Mar-a-Lago zu besuchen". Man habe Möglichkeiten diskutiert, um Frieden zu schaffen, so Orbán. Die gute Nachricht des Tages sei, Trump werde das Problem lösen. Und Trump, der noch längst nicht wiedergewählt ist, lobte sogleich seinen inoffiziellen Außenbeauftragten aus Ungarn: "Danke Viktor. Es muss Frieden geben, und zwar schnell." Zu viele Menschen seien gestorben in diesem Krieg, der nie hätte begonnen werden dürfen, schrieb Trump auf seinem eigenen sozialen Netzwerk "Truth Social".

Die Wut bei den Bündnispartnern wächst

Orbáns Treffen mit Donald Trump in Mar-a-Lago fand nur wenige Stunden nach dem Ende des Nato-Gipfels in Washington statt. Noch kurz vor seiner Abreise, streuten Vertraute des ungarischen Präsidenten, die Stimmung bei Joe Bidens Dinner mit den Staats- und Regierungschefs, an dem auch Orbán teilgenommen habe, sei "so wie auf der untergehenden Titantic gewesen". So soll Ungarns Ministerpräsident es ihnen selbst berichtet haben.

Je weiter der nach wie vor amtierende US-Präsident Joe Biden im Wahlkampf in die Defensive gerät, desto mehr scheint sich Orbán aus der Deckung zu trauen. Doch er beschädigt damit nicht nur die amerikanische Regierung, sondern auch die Nato-Partner und als amtierender Ratspräsident auch die Europäische Union.

Dabei überrascht kaum, dass der ungarische Ministerpräsident auf einen Wahlsieg des Republikaners setzt. Ungarns Ministerpräsident Orbán ist mit seiner Nähe zu Putin im Kreis der Nato ohnehin schon relativ isoliert. Doch wegen seiner diplomatischen Reisen zu Xi, Putin und nun auch noch zu Trump wächst seit Tagen die Wut im westlichen Bündnis. Orbán tue so, als reise er mit einem Mandat der Europäischen Union, empörten sich viele europäische Diplomaten am Rande des Nato-Gipfels in Washington.

Orbán soll die Folgen seines Handelns spüren