Scholz will punkten

Hinter den Kulissen wurde in Rio deutlich, dass der Kanzler immer noch der Kandidat seiner Partei werden will. Und eigentlich geht Scholz davon aus, dass die Spitzengremien der SPD an ihm festhalten werden. Doch öffentlich sagen, dass er als Kanzler der logische Kandidat sei, das wollte und konnte Scholz in Brasilien auch nicht.

Stattdessen betonte er in einem Pressestatement nach dem Ende des G20-Gipfels und danach in zahlreichen TV-Interviews, dass die SPD "gemeinsam" siegen werde. Mehr über seine Zukunft brachte er nicht über die Lippen.

Eines liegt also auf der Hand: Für Scholz wird es eng. Er weiß, dass die SPD-Spitze zu ihm steht, übte aber keinen Druck aus, um die Basis nicht zu verärgern. Denn die Stimmung in der Parteibasis schwenkt – so scheint es zumindest – immer weiter in Richtung Pistorius.

Eigentlich wollte der Kanzler nach dem G20-Gipfel weiter nach Mexiko reisen. Doch die SPD braucht nun möglichst schnell eine Entscheidung, sonst wird der politische Schaden für die Partei und einen Kanzlerkandidaten immer größer – und das zerrt an den Nerven. Deshalb reiste Scholz schon am Dienstagabend zurück nach Deutschland.

Lawrow lobte Scholz

In der vergangenen Woche wollte Scholz eigentlich noch einmal inhaltlich bei der SPD-Basis mit außenpolitischen Themen punkten. Wiederholt erklärte der Bundeskanzler auf dem G20-Gipfel daher, dass er zu seinem Nein zu einer Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine stehe. Das kommt zwar bei vielen SPD-Anhängern gut an.

Aber ausgerechnet Lawrow nannte Scholz in Brasilien "verantwortungsbewusst". Ein Lob, auf das der Kanzler wahrscheinlich gerne verzichtet hätte. Denn erst am vergangenen Freitag hatte der Kanzler mit Wladimir Putin telefoniert. Der SPD-Politiker wollte demonstrieren, dass er sich für Frieden einsetzt, und das Kanzleramt veröffentlichte sogar ein Foto von der Interviewsituation. Auch dieser Schuss ging also nach hinten los.