Putin droht der Trump-Schlag

Momentan sind die führenden westlichen Industriestaaten geschwächt, vor allem durch die innenpolitischen Umbrüche in diesen Ländern. Während Putin sich nach der Unterstützung durch nordkoreanische Soldaten nun auch mit Huthi-Rebellen aus dem Jemen verstärken könnte, fanden die westlichen Unterstützer der Ukraine in Italien kaum Antworten. Durchhalteparolen erscheinen in der aktuellen Kriegsphase als zu wenig für die ukrainische Führung.

Aber zur Wahrheit gehört ebenfalls: Mehr Kraft können die G7 aktuell nicht auf die Straße bringen. Und in knapp zwei Monaten könnte Trump alles wieder revidieren.

Deswegen bemühten sich die G7 auch um die politische Einbindung anderer Staaten, zur Erhöhung des Drucks auf Putin. Der russische Präsident habe die vergangenen 1.000 Tage im Ukraine-Krieg genutzt, um den Krieg mit anderen Krisen in der Welt zu verzahnen, betonte Baerbock am Dienstag. "Das ist die Dramatik, in der wir im russischen Angriffskrieg sind: Dass in einer global vernetzten Welt auch diejenigen maximal vernetzt sind, die unseren Frieden und unsere internationale Ordnung zerstören wollen", sagte sie. Deswegen sei es gut, dass zahlreiche Staaten aus dem arabischen Raum und aus dem Indopazifik zu Gast in Italien waren, so Baerbock weiter.

Auch Putin fürchtet Trump

Es ging also in Italien eher darum, die Reihen mit Blick auf den Machtwechsel in Washington zu schließen und gleichzeitig für mehr internationale Unterstützung zu werben. Vor allem die Europäer müssten künftig besonders darauf achten, gegenüber Trump mit einer Stimme zu sprechen, so heißt es hier immer wieder. Das haben sie aus seiner ersten Amtszeit gelernt.

Doch ausgerechnet das steht auf dem Prüfstand, weil es innerhalb der Europäischen Union und der Nato Mächte wie Ungarn oder möglicherweise auch Rumänien gibt, die inhaltlich aus dem Bündnis ausscheren – und mit denen die künftige US-Regierung dann umso stärker kooperieren dürfte. In Rumänien könnte in der Stichwahl am 8. Dezember der prorussische und rechtsextreme Calin Georgescu zum Präsidenten gewählt werden.

Sein überraschender Erfolg bei den Präsidentschaftswahlen schlug beim G7-Treffen ein. Georgescu forderte bereits, die Forderungen von Putin zu erfüllen, damit in der Ukraine Frieden herrsche. Das Land am Schwarzen Meer ist äußerst wichtig für die westliche Unterstützung der Ukraine und auch für die ukrainischen Getreideexporte. Während im Westen also weitere Alarmsirenen ertönten, knallten im Kreml wahrscheinlich die Korken.