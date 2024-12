Eine Verstärkung der russischen Präsenz in Libyen scheint nun aus russischer Perspektive logisch. Immerhin unterstützte der Kreml in den vergangenen Jahren den aufständischen General Chalifa Haftar, der im libyschen Bürgerkrieg gegen die vom Westen anerkannte Regierung kämpft. Zwar mischte sich Moskau hier eher indirekt ein und schickte Tausende Wagner-Söldner nach Libyen. Haftar kontrolliert noch immer weite Teile des Ostens von Libyen.

Luft- und Marinestützpunkte in Libyen würden den Machtverlust, den Russland in Syrien erleiden würde, nicht vollständig ausgleichen, zitierte das "Wall Street Journal" Analysten. "Grundsätzlich bietet sich Russland auch die Möglichkeit, über den ostlibyschen Machthaber Haftar einen privilegierten Zugang zum Hafen von Tobruk zu erhalten, um dort gegebenenfalls auch Munition umzuschlagen", hieß es am 11. Dezember in einer Lageanalyse des deutschen Verteidigungsministeriums, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.

Übt Putin in Libyen Rache?

Aber die Verlegung von schwerem militärischen Gerät nach Libyen ist für Putin durchaus ein Risiko. Die russischen Stützpunkte dort sind weniger gut ausgebaut und Russland müsste hier viel Geld investieren. Zudem bemüht sich Haftar auch um eine Verbesserung seiner Beziehungen zum Westen. Und Eliten in Ostlibyen sehen die Nähe zu Moskau kritisch. Deshalb steht auch die russische Präsenz in Nordafrika auf wackeligen Füßen.

Doch Putin bietet sich in Libyen auch weiteres Eskalationspotenzial. Immerhin wird die libysche Regierung militärisch vor allem von der Türkei unterstützt. Mit einer stärkeren russischen Präsenz in dem Land könnte die Balance der Mächte sich zugunsten von Haftar ändern. Libyen droht zum nächsten Krisenherd zu werden, in dem sich die Türkei und Russland beharken.

Dies könnte dem russischen Präsidenten ermöglichen, Rache an seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan zu üben. Denn schließlich ist Erdoğan durch die Versorgung der syrischen Rebellen indirekt auch dafür verantwortlich, dass Russland nun aus Syrien fliehen muss.