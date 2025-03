Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wolodymyr Selenskyj trifft den US-Außenminister Rubio in Saudi-Arabien. Bei den Gesprächen geht es um den Fortbestand der Ukraine.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Außenminister Marco Rubio werden am Montag in Saudi-Arabien erwartet, wo neue Ukraine-Gespräche stattfinden sollen. Beide Politiker wollen Kronprinz Mohammed bin Salman treffen, den De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens. Mehr dazu lesen Sie hier.

In den vergangenen Wochen waren die Beziehungen zwischen der Ukraine und ihrem bisherigen engen Verbündeten, den USA, von Konflikten geprägt. Bei einem Treffen zwischen Selenskyj, US-Präsident Donald Trump und seinem Vizepräsidenten J. D. Vance kam es zum Eklat. Trump und Vance provozierten Selenskyj, dieser verließ das Weiße Haus. Die USA hatten daraufhin beschlossen, keine Geheimdienstinformationen mehr an die Ukraine weiterzuleiten und Waffenlieferungen vorerst einzustellen.

In die Gespräche in Saudi-Arabien setzt Selenskyj trotzdem neue Hoffnungen. t-online beantwortet die wichtigsten Fragen zum Treffen auf der arabischen Halbinsel.

Wer nimmt an den Gesprächen teil?

Wolodymyr Selenskyj und Marco Rubio bringen jeweils eine eigene Delegation mit nach Saudi-Arabien. Selenskyj wird von seinem Kanzleichef Andrij Jermak, Außenminister Andrij Sybiha und Verteidigungsminister Rustem Umjerow begleitet.

Marco Rubio reist in Begleitung von Mike Waltz, dem Nationalen Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, und Steve Witkoff, Donald Trumps Sonderbeauftragten für den Nahen Osten, an.

Beide Politiker planen außerdem ein Treffen mit dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman, der als Vermittler auftritt. An bilateralen Treffen zwischen Ukrainern und US-Amerikanern wird der Kronprinz allerdings nicht teilnehmen.

Wo finden die Gespräche statt?

In einer Erklärung vom Freitag teilte das saudische Außenministerium mit, dass die Gespräche zwischen USA und der Ukraine in der Hafenstadt Dschidda stattfinden würden. Unklar ist, warum das Königreich die Hafenstadt der saudischen Hauptstadt Riad vorzieht. In Riad fanden am 18. Februar die ersten Gespräche zwischen Vertretern der USA und Russlands statt.

Was erwarten beide Parteien von den Gesprächen?

Sowohl Selenskyj, als auch Vertreter der US-Regierung zeigten sich vor dem Treffen in Saudi-Arabien vorsichtig optimistisch. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums erklärte am Sonntag, Rubio wolle ausloten, "wie man das Ziel des Präsidenten, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, voranbringen kann".

US-Präsident Trump scheint ebenfalls guter Dinge zu sein, was die Gespräche in Saudi-Arabien angeht. Bei einem guten Verlauf könne die Ukraine wieder damit rechnen, wichtige Informationen von den US-Geheimdiensten zu bekommen, erklärte Trump am Sonntag an Bord der Air Force One. Die Aussetzung des Informationsaustauschs mit der Ukraine sei "so gut wie" beendet. Er glaube, bei den Verhandlungen würden beide Länder "große Fortschritte" machen.

Auch der ukrainische Präsident geht mit einer positiven Grundeinstellung in die Gespräche. Die ersten Gespräche der Unterhändler seien bereits zufriedenstellend verlaufen, erklärte der ukrainische Staatschef am Sonntagabend in einer Videobotschaft. "Wir hoffen auf Ergebnisse, sowohl im Hinblick auf den Frieden als auch auf die weitere Unterstützung."

Die Gespräche seien dabei gut vorbereitet, so Selenskyj: "Es liegen realistische Vorschläge auf dem Tisch. Der Schlüssel ist, sich schnell und effektiv zu bewegen".

Welche Auswirkungen könnten die Gespräche auf den Krieg haben?

Laufen die Gespräche gut, könnte Trump es Selenskyj und der Ukraine wieder etwas vereinfachen: Der US-Präsident kündigte die Wiederaufnahme der Unterstützung für die Ukraine an und drohte Russland mit Sanktionen für den Fall, dass Putins Regime weiterhin die zivile Infrastruktur der Ukraine attackiert.