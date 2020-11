Verdacht auf Waffenschmuggel

Deutsche Fregatte stoppt türkischen Frachter im Mittelmeer

23.11.2020, 08:25 Uhr | sje, t-online

Die deutsche Fregatte "Hamburg" hat einem Medienbericht zufolge vor Libyen ein türkisches Containerschiff angehalten und kontrolliert. Es wurde vermutet, dass es Waffen in das Bürgerkriegsland schmuggeln sollte.

Im Mittelmeer vor Libyen hat die Mannschaft einer deutschen Fregatte ein türkisches Containerschiff gestoppt und durchsucht. Es sei vermutet worden, dass sich an Bord illegale Waffen befinden, berichtet der "Spiegel". In Libyen herrscht derzeit ein Bürgerkrieg.

Der türkische Frachter "Rosaline A" ist dem Bericht zufolge am Sonntagnachmittag von der deutschen Fregatte "Hamburg" etwa 200 Kilometer von der libyschen Küste entfernt angehalten worden. Die Soldaten kontrollierten die Ladung, ob sich wirklich Waffen an Bord befanden, ist jedoch noch nicht bekannt. Die Mannschaft der "Rosaline A" soll sich den Angaben zufolge kooperativ verhalten haben.

Ein Hinweis auf das türkische Schiff sei zuvor von der EU-Mittelmeermission "Irini" gekommen, schreibt der "Spiegel". Diese soll den Waffenschmuggel in das Bürgerkriegsland Libyen beenden. Die Türkei unterstützt in dem Krieg die Regierung in Tripolis.