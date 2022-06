G7-Gipfel | Scholz: "Das bereitet Putin Kopfschmerzen"

Scholz lobt Gemeinschaft der G7

Die G7-Staaten eine der Blick auf die Welt, sagte der Bundeskanzler am Sonntagnachmittag vor Pressevertretern. In der ersten Sitzung des Tages ging es um die globale Wirtschaft . "Wir wissen, dass da etwas zu tun ist", sagte Scholz. Aber: "Die G7 sind eine gute Gemeinschaft, um Antworten zu entwickeln fĂŒr die Fragen unserer Zeit."

Er ging in diesen Zusammenhang auch auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein. Angesichts der großen internationalen UnterstĂŒtzung fĂŒr die Ukraine sowie den entschlossenen Willen der Ukrainer, ihr Land zu verteidigen, könne man sicher sagen, "dass Putin damit nicht gerechnet hat und dass ihm das Kopfschmerzen bereitet". Es sei ihm wichtig, ein klares Signal auszusenden.

Die weiteren Sitzungen der Staats- und Regierungschefs befassen sich mit den Themen Infrastruktur und Außen- und Sicherheitspolitik. Letztere werde "sehr vertraulich" stattfinden. Man mĂŒsse an einer Sicherheitsarchitektur arbeiten, die den Frieden sicherere.

Biden und Scholz trafen sich vorab

Schon am Vormittag hatte Scholz US-PrĂ€sident Joe Biden zu einem bilateralen GesprĂ€ch getroffen. Beide beschworen die Geschlossenheit des Westens angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Man mĂŒsse weiterhin zusammenstehen, mahnte der Kanzler, und auch Biden sagte: "Wir mĂŒssen zusammenbleiben." Scholz war bereits am Samstagabend auf Schloss Elmau angekommen, Biden in der Nacht.