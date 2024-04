Mit Diplomatie. Die US-Regierung hat nach dem israelischen Angriff auf Damaskus am 1. April schnell reagiert und klargemacht, dass sie weder daran beteiligt war, noch davon wusste. Das zeigt: Auch die Amerikaner sehen die Gefahr einer Eskalation und versuchen zu deeskalieren. Es ist klar und richtig, dass Deutschland nicht neutral ist und an der Seite Israels steht. Aber es muss auch in unserem Interesse sein, gute Beziehungen in die gesamte Region zu haben.