In den USA hat Trump nicht nur das Weiße Haus erobert, samt Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses, sondern es haben sich auch mehrere Superreiche der Technologiebranche mit ihm verbündet. Allen voran Elon Musk. Was bedeutet das?

Die Symbiose zwischen moderner Technik und autoritärem politischem Zugriff könnte eine Koalition hervorbringen, die glaubt, dass sie die Demokratie nicht mehr braucht. Diese Leute gehen davon aus, dass sie die Dinge ohne die Demokratie mit ihrer Gewaltenteilung und ihren komplizierten Entscheidungsprozessen besser steuern könnten. Musk, Zuckerberg und Co. gerieren sich als die Herolde der freien Meinungsäußerung, in Wirklichkeit betreiben sie eine ungeheure Monopolisierung. Mit den Algorithmen der großen Medienplattformen verfügen sie über die Möglichkeit, nicht nur den öffentlichen Diskurs, sondern ganze Gesellschaften zu lenken.

Da treffen die Dinge tatsächlich aufeinander. Die chinesische Machtelite strebt einen technokratischen Totalitarismus an, ein autoritäres Machtmonopol, gestützt auf die modernsten Methoden der Computertechnik. Das könnte auch eine Versuchung für bestimmte Akteure in den USA sein, weil sie an Steuerungsfantasien mittels Künstlicher Intelligenz und digitaler Überwachung glauben, aber nicht an die Notwendigkeit einer pluralistischen Demokratie. Das lässt sich gut mit einem populistischen Politikstil à la Trump kombinieren, der sich unmittelbar an den Massen wendet.