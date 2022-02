Rede des US-Präsidenten

"Invasion der Ukraine": Biden verkündet neue Sanktionen

22.02.2022, 20:59 Uhr | dpa

Angesichts der russischen Eskalation im Ukraine-Konflikt hat US-Präsident Joe Biden am Dienstagabend neue Sanktionen gegen den Kreml verkündet. Zudem sprach er vom "Beginn der Invasion der Ukraine".

US-Präsident Joe Biden hat Moskaus Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk und die geplante Entsendung russischer Truppen in die ostukrainischen Gebiete als "Beginn einer Invasion" der Ukraine bezeichnet. Russlands Präsident Wladimir Putin liefere "eine Begründung für die gewaltsame Einnahme weiterer Gebiete", sagte Biden am Dienstag bei einer Ansprache im Weißen Haus in Washington.

Russland habe sich mit der Ankündigung, den gesamten Donbass als Separatistengebiet anzuerkennen, große Teile der Ukraine einverleibt. "Wer in Gottes Namen", fragte Putin, gebe Putin das Recht neue Territorien auszurufen.

Neue Sanktionen gegen Finanzinstitute und russische Eliten

Zudem kündigte Biden ein scharfe Sanktionen gegen Russland an. Sie umfassen zwei große russische Finanzinstitutionen: Die VEB-Bank und die Militärbank. Zudem solle Russland von westlichen Finanzen abgeschnitten werden. Russische Staatsschulden sollen dann nicht mehr auf europäischen und US-Märkten gehandelt werden können. Der US-Präsident erwähnte außerdem Strafmaßnahmen gegen korrupte russische Eliten und bestimmte Familien richten, die Putins Machtapparat unterstützen.



Die USA unterstützten Deutschland darüber hinaus dabei, die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 zu verhindern, so der US-Präsident. Sollte Russland die Lage weiter eskalieren, sei das Land zudem in der Lage, zusätzliche Sanktionen zu verhängen.

Strafmaßnahmen werden auch die USA treffen

Die Sanktionen würden auch die Preise in den USA nach oben treiben, sagte Biden voraus. Die Freiheit zu verteidigen habe aber seinen Preis. Es werde ein Plan aufgestellt, wie die Folgen der gestiegenen Preise auf die Bevölkerung abgefedert werden könnten.



Biden stellte klar, dass Russland der Aggressor in dem Konflikt sei. Er hoffe, dass sie falsch lägen, doch die USA gingen weiter von einer großangelegten Invasion der Ukraine aus. Dafür gebe es keinerlei Begründung, betonte der US-Präsident. "Gestern konnte die Welt deutlich Putins verdrehte Geschichtsschreibung hören", sagte Biden mit Blick auf die Rede des russischen Präsidenten am Montag. Er habe der Ukraine das Recht zu existieren abgesprochen.

"Werden unsere Nato-Verbündeten stärken"

Biden sprach zudem davon, dass weitere US-Truppen, die sich bereits in Europa befänden, in die Nato-Grenzgebiete im Osten verlegt würden. "Ich habe zusätzliche Bewegungen von US-Streitkräften und -Geräten genehmigt, die bereits in Europa stationiert sind." Dabei handele es sich jedoch um "rein defensive" Bewegungen, betonte der US-Präsident. "Wir werden jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen", sagte er.

"Die Vereinigten Staaten werden der Ukraine in der Zwischenzeit weiterhin Verteidigungshilfe leisten, und wir werden unsere Nato-Verbündeten weiterhin stärken", so Biden weiter.

USA "weiter offen für Diplomatie"

Amerika sei trotz der aktuellen Eskalation weiter für den Weg der Diplomatie offen, verkündete Biden, "wenn er ernst gemeint ist". Er äußerte sich nicht dazu, ob er weiterhin bereit sei, Russlands Präsident Wladimir Putin zu treffen. Einem möglichen Treffen hatte er am Wochenende unter der Bedingung zugestimmt, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiert. "Wenn alles gesagt und getan ist, werden wir Russland nach seinen Taten und nicht nach seinen Worten beurteilen", so Biden.



Doch wie auch immer Russland als nächstes vorgehe, die USA und ihre Partner seien bereit zu reagieren – "mit Einigkeit, Klarheit und Überzeugung", so Biden.