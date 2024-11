Kopiert News folgen

Seit seinem Wahlsieg hat Donald Trump laut eigenen Angaben bereits mit rund 70 Staatenlenkern telefoniert. Manch ein Anruf wirkt kurios.

Hinter Donald Trump liegen bewegte Wochen. Dutzende Wahlkampfauftritte, Interviews und Podcast-Auftritte hat der 78-Jährige absolviert. Zudem war der Republikaner höchst aktiv auf Social Media, um Wähler zu mobilisieren und seine politischen Gegner zu diffamieren. Am vergangenen Dienstag folgte dann sein deutlicher Sieg gegen die Demokratin Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen. Ruhiger ist es um Trump seitdem nicht geworden.

Vielmehr scheint vor allem sein Telefon seitdem nicht mehr stillzustehen. Dabei blieb Trump besonders in den sozialen Netzwerken wie X oder seiner eigenen Plattform Truth Social zunächst auffällig ruhig. Erst am vergangenen Samstag, also vier Tage nach der Wahl, setzte er seinen ersten X-Post als gewählter Präsident ab. Auf Truth Social dauerte es immerhin drei Tage, bis Trump nach der Wahl wieder aktiv wurde. Sein Telefon hatte er in der Zeit wohl dennoch kaum aus der Hand gelegt.

Am vergangenen Donnerstag sagte Trump dem US-Sender NBC, dass er bereits mit rund 70 Staatenlenkern aus der ganzen Welt telefoniert habe. Seitdem sind weitere Telefonate hinzugekommen: Etwa mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der selbst nach dem Bruch der Ampel derzeit schwer beschäftigt ist. Auch mit Kremlchef Wladimir Putin soll Trump bereits gesprochen haben. Zuvor hatte der designierte US-Präsident mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj telefoniert, wobei es zu einem Kuriosum kam. t-online gibt einen Überblick darüber, was bisher über Trumps Telefonate nach der Wahl bekannt ist.

Bundeskanzler macht "Rückkehr des Friedens" in Europa zum Thema

Kanzler Scholz gehörte bei Trump zwar nicht zu den ersten Anrufern, ein wichtiges Thema hatten die beiden trotzdem auf der Agenda. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit in der Nacht auf Montag erklärte, seien Trump und Scholz sich "einig" gewesen, auf eine "Rückkehr des Friedens" in Europa hinzuarbeiten. Der Bundeskanzler habe mit Trump die Bereitschaft zur weiteren Unterstützung der Ukraine unterstrichen, erklärte Hebestreit weiter. Mehr dazu lesen Sie hier.

In der ARD-Sendung "Caren Miosga" kündigte Scholz außerdem ein baldiges Gespräch mit Putin an. Dieses solle "demnächst" stattfinden, sagte er, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Er wolle dafür die "richtige Zeit" abwarten und sich davor mit den Verbündeten besprechen.

Trump warnt Putin vor Eskalation des Ukraine-Kriegs

Ein Telefonat mit Putin hatte Trump wohl bereits hinter sich, bevor er mit Scholz sprach. Die "Washington Post" berichtet, dass Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin bereits am Donnerstag bei einem Telefonat vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs gewarnt habe. Der Kremlchef soll den designierten US-Präsidenten erreicht haben, als sich dieser gerade in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida aufhielt.

Trump soll in seinem Gespräch mit Putin laut "Washington Post" an die beträchtliche US-Militärpräsenz in Europa erinnert haben. Derzeit sind mehr als 100.000 US-Soldaten in Europa stationiert. Dem Bericht zufolge haben beide Politiker ihr Interesse an weiteren Gesprächen geäußert, um eine baldige "Beilegung des Ukraine-Kriegs" zu erörtern. Zudem sei die Frage des künftigen territorialen Zuschnitts der Ukraine kurz angesprochen worden.

Trumps Sprecher Steven Cheung wollte den Bericht auf Anfrage nicht bestätigen. Er schrieb der Nachrichtenagentur AFP, er kommentiere "Privatgespräche zwischen Präsident Trump und anderen Staats- und Regierungschefs nicht". Kremlsprecher Dmitri Peskow wies die US-Berichte indes zurück: Es habe kein Telefonat stattgefunden. "Es ist reine Fiktion, es sind einfach falsche Informationen." Putin hatte jedoch am Donnerstag bei einem öffentlichen Auftritt in Sotschi am Schwarzen Meer Trump zum Wahlsieg gratuliert und sich offen gezeigt für eine Wiederaufnahme des Kontakts.

