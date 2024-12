Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Jahr 1916 reißt eine Explosion die Menschen in Manhattan aus dem Schlaf. Fenster zerspringen, die Erde bebt – und eine Nation verliert ihre Unverletzlichkeit. Wie deutsche Spione den ersten Terroranschlag auf amerikanischem Boden verübten.

Bastian Brauns berichtet aus New York

"Die Insel Manhattan und die umliegenden Gebiete wurden heute früh von zwei gewaltigen Explosionen erschüttert. Fensterscheiben gingen zu Bruch und Gebäude wurden in ihren Grundfesten erschüttert." So ist in der Frühausgabe der "New York Tribune", einer der führenden und einflussreichsten Zeitungen in den Vereinigten Staaten, am 30. Juli 1916 zu lesen.

Beschrieben wird in dem Artikel das jähe Ende einer bis dahin ruhigen amerikanischen Sommernacht. Es muss hektisch zugegangen sein in der Redaktion und in den Druckereien: Der eilig zusammengeschusterte Artikel steckt voller Rechtschreibfehler. Der zuständige Setzer muss gleich mehrere Blei-Buchstaben einfach vertauscht oder schlicht fallen gelassen haben. Ganz so, als hätte ihn angesichts dessen, was Amerika schon bald bevorstehen würde, die blanke Panik ergriffen.

Begonnen hatte damals im Hochsommer 1916 alles mit einem Rätsel. Mitten in der New Yorker Nacht, um 2.08 Uhr früh, zerreißt ein erster ohrenbetäubender Knall die Stille über Manhattan. Die schockierten Bewohner reißt es aus ihren Betten, ganze Fensterfronten am Times Square zerbersten, und die Gebäude beben. Es folgt eine weitere heftige Explosion. Ein Säugling stirbt, weil die Wucht der Detonationen ihn aus der Wiege schleudert.

Der Himmel über Jersey City auf der anderen Uferseite des Hudson River leuchtet glühend rot. Große Flammen schlagen in die Luft. Von der Druckwelle der Explosionen wanken Kronleuchter in Manhattan. In Panik treibt es die Bürger auf die Straßen. Was ist nur geschehen? Viele halten die Erschütterungen zunächst für ein Erdbeben. Zu spüren sind sie sogar bis nach Philadelphia und Maryland im Süden und Boston im Norden. Die New Yorker Polizei erhält zunächst auch Notrufe über angebliche Explosionen aus der Metro. Sie stellen sich als falsch heraus.

Während in Europa zu diesem Zeitpunkt schon seit zwei Jahren der brutale Erste Weltkrieg tobt, ist es für die USA mit dieser Nacht tatsächlich ebenfalls vorbei mit dem Frieden. Dabei haben die Amerikaner bis dahin nicht aktiv in den Krieg eingegriffen. Nun aber gibt es plötzlich auch auf US-Boden Tote und viele Verletzte. Die Sachschäden werden auf 45 Millionen Dollar beziffert, was heute rund einer Milliarde Euro entsprechen würde.

Es waren die Deutschen

Nach der Explosion beginnen die Ermittlungen, schleppen sich aber hin. Schnell ist nur klar: Das war kein Erdbeben. Nur ein Gerücht hält sich hartnäckig: Es waren die Deutschen.

Und tatsächlich verdichten sich schließlich immer mehr Hinweise und Zeugenaussagen. Das Deutsche Kaiserreich soll eine Explosion mitten in Amerika herbeigeführt haben, die bis heute als eine der heftigsten nicht nuklearen Detonationen in der Geschichte gilt. Sie soll einem Erdbeben mit einer Stärke von 5,5 auf der Richterskala entsprochen haben. Es ist eine jener kaum bekannten Geschichten, die dennoch Geschichte geschrieben haben.