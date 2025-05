Aktualisiert am 05.05.2025 - 14:35 Uhr

Aktualisiert am 05.05.2025 - 14:35 Uhr Lesedauer: 22 Min.

Trump äußert sich zu der Wahlniederlage der Konservativen in Australien. Für Elon Musks SpaceX entsteht eine neue Stadt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Musks Firma SpaceX erhält eigene Stadt

Das Gelände rund um das Raketenzentrum von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX wird zu einer eigenen Stadt. Die Bewohner der Gegend in Texas entschieden per Referendum künftig als Stadt Starbase zu firmieren. Die meisten sind Beschäftigte von SpaceX.

Musk setzt als Chef des Departements of Government Efficiency (Doge) auf einen schlanken Staa t. Bei der Erschließung von Starbase hofft er hingegen auf staatliche Unterstützung. Auch deshalb soll die Gegend nun als eigene Kommune konstituiert werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump verhöhnt australischen Konservativen

Das Interessante dabei: Peter Dutton ist in seiner Politik von Trump inspiriert. Im Wahlkampf sprach er von den angeblichen "Hassmedien", von Plänen, tausende Regierungsbeamte entlassen zu wollen, und propagierte einen extrem restriktiven Migrationskurs. Eigentlich also ein politischer Verbündeter des US-Präsidenten.

Trump: "Gute Gespräche" mit Beratern über Russland und Ukraine geführt

Donald Trump und seine Berater "haben einige sehr gute Gespräche" in den letzten Tagen über Russland und die Ukraine geführt, sagt Trump Journalisten vor dem Weißen Haus. "Es herrscht dort viel Hass."

Trump: Gespräche über Handelsabkommen mit mehreren Ländern

Donald Trump führt eigenen Angaben zufolge Gespräche über Handelsabkommen mit mehreren Ländern, darunter China . Ziel sei der Abschluss eines fairen Deals mit China, erklärt er Journalisten an Bord der Air Force One. Er habe aber für diese Woche keine Pläne für Gespräche mit Xi Jinping . Auf die Frage, ob diese Woche noch Handelsabkommen verkündet werden, sagt er: "könnte schon sein". Details nennt er nicht.

Trump will Mexiko im Kampf gegen Drogenkartelle unterstützen

Donald Trump betont erneut seine Bereitschaft zur Unterstützung Mexikos im Kampf gegen den Drogenhandel. Er habe die Entsendung von US-Truppen angeboten, da die Drogenkartelle "schreckliche Menschen" sind, die Tausende von Todesopfern verursacht haben, sagt Trump Journalisten an Bord der Air Force One. "Wenn Mexiko Hilfe im Kampf gegen die Kartelle bräuchte, wäre es uns eine Ehre, einzugreifen und sie zu leisten." Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte das Angebot abgelehnt.

Trump kündigt Zölle von hundert Prozent auf Filme an

US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von hundert Prozent auf außerhalb der USA produzierte Filme angekündigt. Als Grund dafür nannte Trump am Sonntag auf seiner Onlineplattform Truth Social die schwächelnde heimische Filmindustrie. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump erwägt Ernennung von Miller zum Nationalen Sicherheitsberater

US-Präsident Donald Trump erwägt die Ernennung seines stellvertretenden Stabschefs, Stephen Miller, zum Nationalen Sicherheitsberater. Er wolle innerhalb von sechs Monaten einen Nachfolger für Mike Waltz finden, sagt er Reportern an Bord der Air Force One. Waltz, der im März versehentlich einen Journalisten in einen Chat zu Angriffsplänen gegen die Huthis im Jemen eingeladen hatte, musste seinen Posten räumen und soll nun US-Botschafter bei den Vereinten Nationen (UN) werden.