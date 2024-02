Biden prangert Kongress-Untätigkeit an

Richter macht Weg für Prozess zwischen Trump und ehemalige Pornodarstellerin frei

16.11 Uhr: Ein New Yorker Richter lehnt einen Antrag von Ex-US-Präsident Donald Trump auf Abweisung des Verfahrens wegen einer mutmaßlichen Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Porno-Darstellerin ab. Richter Juan Merchan ebnet damit den Weg für die Eröffnung des Prozesses, der am 25. März beginnen soll. Trump hat den Fall als politisch motiviert bezeichnet, weil er bei der Präsidentschaftswahl im November erneut als Kandidat antreten will.