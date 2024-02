Newsblog zur US-Wahl Gericht lehnt Aufschub für Trump ab Von dpa , Reuters , das , cc , lim , aj , bm Aktualisiert am 24.02.2024 - 03:35 Uhr Lesedauer: 17 Min. Donald Trump wird wohl seine Millionen-Strafe zahlen müssen – ein Aufschub wurde abgelehnt. (Quelle: Rebecca Blackwell/AP/dpa/dpa-bilder) News folgen

Trump spricht sich für künstliche Befruchtung aus

2.34 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump unterstützt den Zugang für Frauen zur In-vitro-Fertilisation (IVF). Er reagierte nach Angaben des US-Senders CNN damit auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs von Alabama und forderte die Gesetzgeber von Alabama auf, "schnell zu handeln, um eine sofortige Lösung zu finden". Das Gericht hatte festgestellt, dass eingefrorene Embryonen rechtlich als Kinder zu bewerten sind. Sie zu zerstören, käme einer Tötung gleich. Mit seinen Äußerungen reiht sich Trump in eine Reihe von Republikanern ein, die sich von der Feststellung des Gerichts von Alabama distanzieren. Das Urteil hat in der republikanischen Partei für Aufsehen gesorgt, weil es hier viele Abtreibungsgegner gibt, die Gerichtsmeinung ihnen aber zu weit geht.

Gericht verweigert Trump Aufschub bei Millionen-Zahlung

23.05 Uhr: Ein New Yorker Gericht hat Donald Trump wegen Betrugs zu einer Strafzahlung von 454 Millionen Dollar aufgefordert. Damit konterten die Richter am Freitag einen geplanten einmonatigen Aufschub der Anwälte des führenden republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers. "Sie haben den Aufschub versäumt zu erklären, geschweige denn zu rechtfertigen", schrieb Richter Arthur Engoron am Vortag als Begründung in einer E-Mail an Trumps Anwalt Clifford Robert.

Das Gericht sah es am vergangenen Freitag als erwiesen an, dass der Ex-Präsident sein Vermögen zu hoch angegeben hatte, um Kreditgeber zu betrügen. Trump wurde zu einer Strafe von 354,9 Millionen Dollar verurteilt. Die nun fällige Summe ergibt sich durch zusätzliche Zinsen.

Demokraten wollen Ukraine-Hilfe mit Trick durchbringen

21.30 Uhr: Die US-Demokraten wollen die Mehrheitsfraktion im Repräsentantenhaus umgehen und eine Abstimmung über die milliardenschwere Hilfe für die Ukraine erzwingen. Sie bereiten eine sogenannte Discharge Petition vor, mit der sie den Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Mike Johnson, womöglich aushebeln könnten, wie Mitarbeiter des Repräsentantenhauses am Freitag sagten. Voraussetzung für das selten genutzte Verfahren ist, dass mindestens 218 Mitglieder des Hauses und damit eine Mehrheit der 435 stimmberechtigten Mitglieder es unterzeichnen. Die Unterstützer der Ukraine könnten ab dem 1. März damit beginnen, Unterschriften für die Petition zu sammeln.

Trump dringt auf Vorentscheidung in South Carolina

13.32 Uhr: Im Ringen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner will Donald Trump am Wochenende Tatsachen schaffen. Der Ex-Präsident zieht am Samstag im Bundesstaat South Carolina als haushoher Favorit in die nächste parteiinterne Vorwahl gegen seine einzige verbliebene Rivalin Nikki Haley. Die gibt sich trotz eines frappierenden Rückstands in Meinungsumfragen von zum Teil 30 Prozentpunkten kämpferisch.

Ihr Wahlkampfstab hat angekündigt, dass die 52-Jährige mindestens bis zum sogenannten Super Tuesday Anfang März im Rennen bleibt. An dem Tag wird in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gleichzeitig darüber abgestimmt, wen die Republikaner im November in die eigentliche Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Joe Biden schicken, der bei den Demokraten als Kandidat praktisch konkurrenzlos ist.

South Carolina ist Schauplatz der dritten großen Abstimmungsetappe im Rennen um die Kandidatur der Republikaner. In Iowa und New Hampshire hat Trump bereits triumphiert.

Trump-Anhänger spielen auf Messe den Sturm aufs Kapitol nach