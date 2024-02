Newsblog zur US-Wahl Immunität: Oberstes Gericht nimmt Trump-Berufung an Von dpa , Reuters , das , cc , lim , aj , bm , wan Aktualisiert am 29.02.2024 - 01:17 Uhr Lesedauer: 23 Min. Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung (Archivbild): Der amerikanische Supreme Court will über seine Immunität verhandeln. (Quelle: Mary Altaffer/dpa) News folgen

Ex-Präsident Trump will einen Prozess wegen versuchten Wahlbetrugs unbedingt stoppen. Dabei setzt er auf das Oberste Gericht. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Richter nimmt Trump von Wahlzettel in Illinois

1.15 Uhr: Ein Richter im US-Bundesstaat hat angeordnet, dass Donald Trum nicht auf den Wahlzettel zu den Vorwahlen der Republikaner stehen darf, berichtet CNN. Er begründete dies mit einem Artikel in der Verfassung, der eine Teilnahe untersagt, wenn ein Kandidat an einem Aufstand beteiligt war und bezieht sich auf den Sturm auf das US-Kapital im Januar 2021. Allerdings ist der Vollzug der Entscheidung zunächst ausgesetzt, um Trump die Chance auf eine Berufung zu lassen. Mit der gleichen Begründung war der ehemalige US-Präsident auch in Maine und Colorado von der Wahl ausgeschlossen worden – in beiden steht noch eine Berufungsverhandlung aus.

Oberstes Gericht nimmt Trump-Berufung zu Immunitätsfrage an

23.35 Uhr: Der Oberste Gerichtshof der USA hat zugestimmt, den Antrag auf Immunität vor Strafverfolgung des früheren Präsidenten Donald Trump zu prüfen. Das Gericht erklärte am Mittwoch, es werde sich mit der Frage befassen, "ob und wenn ja, in welchem Umfang ein ehemaliger Präsident Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für ein Verhalten genießt, das angeblich mit Amtshandlungen während seiner Amtszeit zusammenhängt". Das Gericht setzte die Anhörung für den 22. April an.

Die Richter erklärten zudem, dass vor dem Hintergrund dieser Prüfung der ursprünglich für den 4. März angesetzte Prozess gegen Trump wegen des Vorwurfs der Wahlfälschung im Jahr 2020 vorerst auf Eis gelegt werde. Anfang Februar hatte ein Bundesberufungsgericht einen entsprechenden Antrag Trumps zurückgewiesen und damit den Weg frei gemacht für einen Prozess wegen der Versuche des Ex-Präsidenten, seine Wahlniederlage gegen den heutigen Präsidenten Joe Biden im Jahr 2020 nachträglich zu kippen.

Autorin Williamson steigt wieder in Vorwahlkampf der Demokraten ein

21.21 Uhr: Die Autorin Marianne Williamson steigt wieder in das Rennen der US-Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur ein. "Wir sehen hier einen Autounfall in Zeitlupe", sagt die 71-Jährige in einem Video. "Im Moment steht ein Faschist vor unserer Tür", warnt sie mit Blick auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump, der sich für die Kandidatur der Republikaner bewirbt. Biden tue nicht genug, um Trump bei der Wahl im November besiegen zu können. Williamson fügt hinzu: "Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand." Offen blieb, ob sie die Aussage auf den Gaza-Krieg bezog.

Williamson war eigentlich vor rund drei Wochen aus dem Rennen um die Kandidatur ausgeschieden. Der amtierende Präsident Biden will bei der Präsidentenwahl für eine zweite Amtszeit kandidieren. Parteiintern hat der 81-Jährige dabei nun erneut Williamson sowie den weitgehend unbekannten Kongressabgeordneten Dean Phillips als Konkurrenten. Williamson und Phillips gelten als chancenlos. Bei der Vorwahl im Bundesstaat Michigan am Dienstag erreichte Williamson 3 Prozent der Stimmen – ihr Name stand noch auf dem Wahlzettel. Phillips kam auf 2,7 Prozent und Biden auf 81 Prozent. Die restlichen Wählerinnen und Wähler votierten für "unentschieden". Dies dürfte in weiten Teilen ein Protest gegen Bidens Unterstützung Israels im Gaza-Krieg sein.

