Newsblog zum Super Tuesday Diese Themen besorgen die Wähler Der ehemalige Immobilienmakler Donald Trump will wieder ins Weiße Haus einziehen.

Donald Trump sucht die Vorentscheidung beim Super Tuesday. Deutsche Ökonomen fürchten im Fall seiner Wiederwahl hohe Kosten für die Wirtschaft. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Diese Themen sind für die republikanischen Wähler wichtig

23.59 Uhr: Am Super Tuesday stimmen Millionen Wähler in 15 US-Bundesstaaten über die Präsidentschaftskandidaten ab. Dabei geht es nicht nur um Köpfe, sondern auch um Themen. In Virginia und North Carolina bewegt die Anhänger der Republikaner vor allem das Thema Immigration, gefolgt von der Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung. Das zeigen Vorwahlbefragungen in den Bundesstaaten.

In beiden Staaten sagten vier von zehn Wählern, dass ihnen das Thema Immigration besonders am Herzen liegt. Drei von zehn nannten die Wirtschaft als oberste Priorität. In den Staaten New Hampshire, Iowa und South Carolina waren es ebenfalls diese beiden Themen, die beim Wahlvolk ganz vorne lagen.

Trump schockt mit drastischem Vergleich

23.33 Uhr: Donald Trump ist für seine geschmacklosen Aussagen bekannt. Doch was der Ex-Präsident in letzter Zeit von sich gibt, macht selbst langjährige Experten sprachlos. Einen Tag vor dem Super Tuesday schockierte er mit einem besonders drastischen Vergleich. Mehr dazu lesen Sie hier.

Heute könnte die Vorentscheidung bei Republikanern fallen

23.07 Uhr: Am Super Tuesday, dem wichtigsten Tag der US-Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur, sucht der führende republikanische Bewerber Donald Trump die Vorentscheidung. Bei dem Wahlmarathon durch 15 Bundesstaaten von Maine bis Alaska kann er zwar rein rechnerisch noch nicht genug Delegiertenstimmen einsammeln, um sicher beim Parteitag im Sommer zum Kandidaten gekürt zu werden. Ein überwältigender Sieg würde es jedoch seiner verbliebenen Rivalin Nikki Haley schwermachen, noch im Rennen zu bleiben. "Super Tuesday, das ist eine wirklich große Sache. Steht bitte auf und geht wählen", rief Trump seine Anhänger am Dienstag über seine Internet-Plattform Truth Social auf.

Am Ende besteht an Trumps Kandidatur für die Republikaner wie auch an der von Amtsinhaber Joe Biden für die Demokraten kaum ein Zweifel. Experten sehen die Abstimmung jedoch als wichtigen Stimmungstest für beide Männer an. Sollte die ehemalige Gouverneurin Haley viele Stimmen gemäßigter Republikanern auf sich ziehen, könnte das Ungemach für Trump bei der eigentlichen Präsidentenwahl im November bedeuten.

Dann wird mit einem sehr knappen Ergebnis gerechnet. Biden wiederum sieht sich Kritik ausgesetzt, er habe sich im Gaza-Krieg zu sehr auf die Seite Israels geschlagen. Ein Teil der US-Wähler zeigt sich unzufrieden mit beiden Bewerbern, schon allein wegen ihres Alters: Trump ist 77 Jahre alt, Biden 81.

US-Senatorin Sinema tritt nicht erneut in Arizona an