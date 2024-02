Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Richter nimmt Trump von Wahlzettel in Illinois

1.15 Uhr: Ein Richter im US-Bundesstaat Illinois hat angeordnet, dass Donald Trump nicht auf dem Wahlzettel zu den Vorwahlen der Republikaner stehen darf, berichtet CNN. Er begründete dies mit einem Artikel in der Verfassung, der eine Teilnahme untersagt, wenn ein Kandidat an einem Aufstand beteiligt war und bezieht sich auf den Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021. Allerdings ist der Vollzug der Entscheidung zunächst ausgesetzt, um Trump die Chance auf eine Berufung zu lassen. Mit der gleichen Begründung war der ehemalige US-Präsident auch in Maine und Colorado von der Wahl ausgeschlossen worden – in beiden Fällen steht noch eine Berufungsverhandlung aus.

Oberstes Gericht nimmt Trumps Berufung zu Immunitätsfrage an

23.35 Uhr: Der Oberste Gerichtshof der USA hat zugestimmt, den Antrag auf Immunität vor Strafverfolgung des früheren Präsidenten Donald Trump zu prüfen. Das Gericht erklärte am Mittwoch, es werde sich mit der Frage befassen, "ob und wenn ja, in welchem Umfang ein ehemaliger Präsident Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für ein Verhalten genießt, das angeblich mit Amtshandlungen während seiner Amtszeit zusammenhängt". Das Gericht setzte die Anhörung für den 22. April an.

Die Richter erklärten zudem, dass vor dem Hintergrund dieser Prüfung der ursprünglich für den 4. März angesetzte Prozess gegen Trump wegen des Vorwurfs der Wahlfälschung im Jahr 2020 vorerst auf Eis gelegt werde. Anfang Februar hatte ein Bundesberufungsgericht einen entsprechenden Antrag Trumps zurückgewiesen und damit den Weg frei gemacht für einen Prozess wegen der Versuche des Ex-Präsidenten, seine Wahlniederlage gegen den heutigen Präsidenten Joe Biden im Jahr 2020 nachträglich zu kippen.

Autorin Williamson steigt wieder in Vorwahlkampf der Demokraten ein

21.21 Uhr: Die Autorin Marianne Williamson steigt wieder in das Rennen der US-Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur ein. "Wir sehen hier einen Autounfall in Zeitlupe", sagt die 71-Jährige in einem Video. "Im Moment steht ein Faschist vor unserer Tür", warnt sie mit Blick auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump, der sich für die Kandidatur der Republikaner bewirbt. Biden tue nicht genug, um Trump bei der Wahl im November besiegen zu können. Williamson fügt hinzu: "Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand." Offen blieb, ob sie die Aussage auf den Gaza-Krieg bezog.