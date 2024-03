Trump gewinnt Vorwahlen in zwei Bundesstaaten

3.12 Uhr: Donald Trump hat in zwei Bundesstaaten klar gegen seine Kontrahentin Nikki Haley gewonnen. Sowohl in Idaho als sich in Missouri setzte er sich klar durch. In Michigan sicherte er sich nach einer zweiten Abstimmung weitere Delegiertenstimmen. Am heutigen Sonntag steht noch eine Vorwahl in Washington D.C. an, bei der Haley größere Chancen zugerechnet werden. Lesen Sie hier mehr über die Vorwahlen am Wochenende.