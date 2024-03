Wahlkampf in den USA "Los geht's!" – Biden knackt entscheidende Marke Von dpa , reuters , aj Aktualisiert am 13.03.2024 - 02:27 Uhr Lesedauer: 4 Min. Joe Biden: Mit 81 Jahren ist er der älteste US-Präsident aller Zeiten. (Quelle: Brynn Anderson/AP/dpa/dpa-bilder) News folgen

Bei den Vorwahlen wird darüber entschieden, wer als Präsidentschaftskandidat der beiden Parteien antritt. US-Präsident Biden nimmt nun eine entscheidende Hürde.

US-Präsident Joe Biden hat laut dem Datenanbieter Edison Research bei den Vorwahlen bereits genügend Delegierte gewonnen, um seine Nominierung der Demokratischen Partei zu besiegeln. Biden habe mit den ersten Vorwahlergebnissen aus dem US-Bundesstaat Georgia die nötige Zahl von 1.968 Wahlleuten überschritten, noch vor den Ergebnissen aus Mississippi, Washington, den Nördlichen Marianen und den im Ausland lebenden Demokraten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Auch Zählungen der US-Sender CNN und NBC bestätigten das Ergebnis.

"Die Wählerinnen und Wähler müssen jetzt über die Zukunft dieses Landes entscheiden: Werden wir aufstehen und unsere Demokratie verteidigen oder werden wir zulassen, dass sie von anderen zerstört wird? Werden wir das Recht auf freie Wahl wiederherstellen und unsere Freiheiten schützen oder werden wir zulassen, dass Extremisten sie uns nehmen?", sagte Biden nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Auf der Plattform X schrieb er "Los geht's!" und teilte dazu einen Videoclip seiner Wahlkampfkampagne.

Duell zwischen Biden und Trump wahrscheinlich

Wer in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Abstimmungen in den verschiedenen Bundesstaaten durchsetzen. Die Demokraten küren ihren Kandidaten dann offiziell im Sommer in Chicago. Da Biden in seiner Partei keine ernst zu nehmende Konkurrenz hat, galt ohnehin als sicher, dass der 81-Jährige der Kandidat der Demokraten wird.

Aller Voraussicht nach wird Biden bei der Wahl am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump antreten. Zwar hat der ehemalige US-Präsident die notwendigen Delegiertenstimmen rechnerisch noch nicht sicher. Aber auch hier gibt mangels Konkurrenz und angesichts von Trumps Siegeslauf bei den Vorwahlen keinen Zweifel, dass er die notwendigen Stimmen erreichen und von seiner Partei zum Kandidaten gekürt werden wird.

Die Delegierten müssen sich in der Regel an die Abstimmungsergebnisse bei den Vorwahlen halten und können nicht einfach einen anderen Kandidaten wählen. Die sogenannten Superdelegierten – demokratische Parteifunktionäre, die bei der Auswahl der Kandidatin mitstimmen dürfen und niemandem verpflichtet sind – dürften in diesem Jahr keine Rolle spielen. Sie können erst abstimmen, wenn die Abstimmung in eine zweite Runde gehen sollte. Das gilt als ausgeschlossen.

Bei der Vorwahlrunde wurde bei den Demokraten und Republikanern unter anderem in den Bundesstaaten Georgia, Mississippi und Washington abgestimmt. Eine Woche zuvor hatten Biden und Trump am wichtigen Wahltag "Super Tuesday" bedeutende Gewinne eingefahren. Im Anschluss warf Trumps letzte verbliebene Kontrahentin, die Republikanerin Nikki Haley, hin.

Bei den Demokraten ist neben Biden unter anderem noch die weitgehend unbekannte Autorin Marianne Williamson im Rennen – die 71-Jährige liegt in Umfragen bei durchschnittlich knapp vier Prozent und hat bisher keine einzige Delegiertenstimme gewonnen. Der Unternehmer Jason Palmer konnte sich im US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa zwar überraschend drei Delegiertenstimmen sichern, ist aber wie Williamson kein ernsthafter Konkurrent für Biden.

