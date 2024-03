Trump spricht sich für landesweites Abtreibungsverbot aus

Das Team von Donald Trump ist knapp bei Kasse. Der ehemalige Präsident wollte wohl die CIA gegen China einsetzen. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Trump spricht sich für Abtreibungsverbot aus

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich für ein landesweites Abtreibungsverbot ausgesprochen. Er sagte am Sonntag in einem Fernsehinterview aber nicht, ab welcher Schwangerschaftswoche das Verbot gelten soll und welche Ausnahmen er plant. Trump vermied weiterhin eine klare Positionierung und sagte lediglich, er werde "bald" einen Vorschlag machen. Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden haben das Abtreibungsrecht dagegen bereits zu einem zentralen Bestandteil ihres Wahlkampfs gemacht.

Trump wurde in der Sendung "Fox News Sunday" zu einem Bericht der "New York Times" vom Februar befragt. Demzufolge hatte der Ex-Präsident in einem Gespräch mit Beratern gesagt, ihm gefalle die Idee eines landesweiten Abtreibungsverbots ab der 16. Schwangerschaftswoche, mit Ausnahmen nach Vergewaltigung oder Inzest oder wenn die Gesundheit der Schwangeren in Gefahr ist. Er zögere jedoch, mit dieser Position an die Öffentlichkeit zu gehen, um seine konservativ-religiösen Anhänger nicht zu verärgern.

Montag, 18. März 2024

Trump sieht bei Wahlniederlage ein "Blutbad"

2.50 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump hat bei einer Wahlniederlage im November das wahrscheinliche Ende der amerikanischen Demokratie angekündigt. "Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in diesem Land noch eine Wahl geben wird", sagte Trump am Samstag (Ortszeit) vor Anhängern in Ohio. "Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für das ganze Land geben."

Der Sprecher der Biden-Kampagne, James Singer, verurteilte Trumps "Blutbad"-Kommentar mit seinem "Extremismus", "seinen Durst nach Rache" und seine "Drohungen zur politischen Gewalt".

Trump hatte bei seiner letzten Niederlage das Wahlergebnis nicht anerkannt, obwohl Gerichte die Rechtmäßigkeit bestätigen. Noch heute spricht er wahrheitswidrig von Wahlbetrug.

Bericht: Trumps Team bettelt um Spenden

0.30 Uhr: Die Kriegskasse der Republikaner ist weitaus geringer gefüllt als die der Demokraten. Während das Wahlkampfteam von Joe Biden im Februar etwa 130 Millionen Dollar vorweisen konnte, liegt die Republikaner bei etwa 40 Millionen Dollar. Nach Informationen der "New York Times" versucht Trump jetzt, seine Großspender zu bitten, den Geldbeutel noch weiter zu öffnen.

Bei einem Abendessen in Mar-a-Lago soll der Ex-Präsident sich mit den finanzstärksten Unterstützern der Republikanischen Partei getroffen haben. Dabei sei zwar nicht direkt über Geld gesprochen worden. Aber dem Bericht der US-Zeitung zufolge sollen Berater von Trump jetzt versuchen, Spender, die bereits einstellige Millionenbeträge angekündigt haben, zu zweistelligen Millionenspenden zu bewegen. Innerhalb seines Teams hat es am Montag bereits Entlassungen gegeben, so die "New York Times".

Während die Demokraten das Geld ausschließlich für den Wahlkampf verwenden können, hat Trump offenbar auch einen Teil seiner Gerichtskosten aus Spenden bestritten. Dass aber Geld nicht alleine den Ausschlag gibt, zeigte der erste Wahlsieg Trumps: Damals hatte Hillary Clinton auch mehr Geld zur Verfügung, verlor aber.

Trump gab wohl CIA-Operation gegen China in Auftrag