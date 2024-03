Reifen selber wechseln: So geht's

Joe Biden legt bei Spenden weiter zu. Derweil ruft Trump seine Anhänger dazu auf, ihn finanziell besser zu unterstützen. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:





Biden überflügelt Trump bei Spenden

16.28 Uhr: Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden hat im Februar den Vorsprung bei der Mittelbeschaffung weiter ausbauen können und plant, eine Flut von Anzeigen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu schalten. Das meldet der US-Sender NBCnews. Auf das Wahlkampfkonto kamen demnach im Februar offiziell 21 Millionen Dollar hinzu, wie aus dem Bericht hervorgeht, der am späten Mittwoch bei der Bundeswahlkommission eingereicht wurde.

Schlechter sieht es dagegen bei seinem Konkurrenten Donald Trump aus: Nach einem Bericht des Nachrichtensenders CNN hat Trumps Wahlkampfteam im Februar 10,9 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt. Auch bei den Parteien tut sich eine Lücke auf: Bidens Demokraten sammelten im Februar über 16 Millionen Dollar an Spenden, Trumps Republikaner fast elf Millionen.

Insgesamt befinden sich dem Bericht nach 71 Millionen Dollar in Bidens Kasse. Damit verfügten die Kampagne und das Democratic National Committee Ende Februar zusammen über 97,5 Millionen Dollar an Barmitteln, mehr als das Doppelte der 44,8 Millionen Dollar, die Trumps Kampagne und das Republican National Committee auf der Bank hatten. In diesen Summen sind die gemeinsamen Fundraising-Ausschüsse beider Seiten nicht enthalten.

"Schuldig der Vergewaltigung": Trump klagt gegen Journalisten

12.28 Uhr: Donald Trump klagt gegen den TV-Sender ABC News und den Journalisten George Stephanopoulos. Der Moderator hatte während seiner Sendung am 1. März mehrfach erwähnt, Trump sei vor einem Gericht in New York der Vergewaltigung schuldig befunden worden.

Diese Aussagen seien "bewusst falsch und verleumderisch", schreiben Trumps Anwälte in ihrer Beschwerde. Der Ex-Präsident, der im Herbst erneut für die Republikaner antritt, sei lediglich des sexuellen Missbrauchs, nicht der Vergewaltigung an E. Jean Carroll schuldig befunden worden. Mehr zu Trumps juristischen Problemen lesen Sie hier.

Mittwoch, 20. März 2024

Trump-Team ruft zu Spenden wegen Geldstrafen auf

23 Uhr: Angesichts drohender Geldstrafen von gut einer halben Milliarde Dollar hat das Wahlkampfteam des US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump um eine Million Spenden seiner Anhänger gebeten. "Lasst Euro dreckigen Hände vom Trump Tower", hieß es am Mittwoch in einer Botschaft an sie. Darin wird um Beiträge von 20,24 bis 3.300 Dollar gebeten. Zudem wird die New Yorker Staatsanwältin Letitia James beschuldigt, Trumps Immobilien beschlagnahmen zu wollen. Dazu gehört nach US-Medienberichten auch der Trump-Tower, eine der prestigeträchtigen Immobilien des Ex-Präsidenten und Sitz der Trump Organization.

