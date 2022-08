Bedrohung für Deutschland: Sicherheit zum Nulltarif wird es nicht mehr geben

Abschied von der German Angst?

Man konnte in Georgien, auf der Krim, in der Ostukraine, in Syrien, in Nordafrika, aber auch bei Cyberangriffen auf demokratische Wahlen anderswo oder gar Morde und Mordversuche mitten in Europa erkennen, in welche Richtung es hier ging. Das ignoriert zu haben, gehört leider über lange Zeit zu den Konstanten deutscher Politik. Immerhin scheint es jetzt robuster zugehen zu wollen. Hoffen wir, dass uns die bekannte "German Angst" nicht einmal mehr im Wege steht.