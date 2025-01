League of Angels - das Spiel der Engel

Vergewaltiger nimmt in Gefängnis Geiseln

Das Datum für ein live übertragenes Gespräch zwischen Weidel und Musk steht fest. Die CSU stellt scharfe Forderungen in einem neuen Migrationspapier. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Scholz will kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen

14.24 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht sich für die Einführung eines kostenlosen Mittagessens in Kitas und Schulen aus. In einem Interview mit RTL/ntv während eines Besuchs einer Kindertagesstätte in Potsdam betont er die Bedeutung dieser Maßnahme, um Kindern eine verlässliche Verpflegung zu sichern.

Scholz erklärt, dass die Empfehlung des Bürgerrats, ein kostenfreies Mittagessen flächendeckend anzubieten, aufgegriffen werden sollte. Er sagt: "Für mich (ist) deshalb eine ganz wichtige Frage, dass wir das, was der Bürgerrat empfohlen hat, auch aufgreifen." Ein solches Angebot würde seiner Einschätzung nach "in Deutschland einen großen Unterschied machen".

Live-Talk Weidel und Musk wohl am 9. Januar

14.14 Uhr: AfD-Chefin Alice Weidel und Milliardär Elon Musk werden nach AfD-Angaben voraussichtlich am 9. Januar auf Musks Plattform X zu einem Gespräch zusammenkommen. Um 19 Uhr sei an diesem Tag eine öffentlich zugängliche Diskussion in einem sogenannten X-Space – einem Format für Live-Gespräche – geplant, sagte Weidels Sprecher Daniel Tapp der Deutschen Presse-Agentur.

"Zentrale Themen werden vor allem die Meinungsfreiheit und die Vorstellungen der AfD für ein zukunftsfähiges Deutschland sein", so Tapp über das geplante Online-Treffen. Zwei Tage später soll Weidel bei einem Parteitag der AfD in Riesa offiziell zur Kanzlerkandidatin gewählt werden.

Ein X-Nutzer hatte den Vorschlag für das Gespräch mit Weidel gemacht, nachdem Musk in einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag" erneut für die AfD geworben und damit breite Diskussionen und Kritik ausgelöst hatte. Später hatte der Milliardär der AfD-nahen Influencerin Naomi Seibt, die sich ebenfalls zu der Debatte geäußert hatte, geschrieben: "Warte bis Alice und ich ein X-Spaces-Gespräch führen. Dann verlieren sie ihren Verstand" – versehen mit zwei Lachsmileys mit Tränen.

CSU legt neues Migrationspapier vor

10.15 Uhr: Die CSU hat kurz vor ihrer Klausurtagung ein neues Migrationspapier vorgelegt. Unter dem Namen "Sicherheits-Plan für ein Law-and-Order-Deutschland" stellt die Schwesterpartei der CDU deutliche Forderungen für eine "harte Kurskorrektur in der Migrationspolitik".

Zentrale Forderung sei es, dass Migranten künftig nur noch über ein sicheres Bleiberecht verfügen sollten, wenn sie ein "auskömmliches" Einkommen vorweisen können und nicht dauerhaft auf Sozialleistungen angewiesen seien. Weiter müsse man künftig "Migranten ohne Einreiserecht konsequent an der deutschen Grenze abweisen", wobei die Polizei die Handydaten der Einreisenden zur Kontrolle auslesen sollten.

Die Forderungen gehen teils über das gemeinsame Wahlprogramm mit der CDU hinaus. So heißt es im CSU-Papier: "Wer straffällig wird, fliegt." Schwerverbrecher und Gefährder sollen konsequent abgeschoben oder in unbefristete Abschiebehaft genommen werden, wenn eine Rückführung nicht möglich ist.

Daniel Günther: Nervosität des Kanzlers zu spüren

6.17 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisiert den Wahlkampfstil von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Bei Olaf Scholz ist deutlich zu spüren, dass er Nerven zeigt. Nervosität ist kein guter Ratgeber", sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. "Bei jemandem, der seit mehr als drei Jahren Kanzler ist, finde ich das wirklich bedenklich."