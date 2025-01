Die USA könnten sich also in eine Oligarchie entwickeln?

Die Aussagen von Zuckerberg wurden in diese Richtung interpretiert. Aber so weit würde ich nicht gehen. Ich bin optimistisch genug zu glauben, dass sich andere Unternehmen nicht so verhalten werden. In den nächsten Monaten wird sich in den USA Widerstand formieren. Ich glaube etwa nicht, dass ein Medium wie die "New York Times" sich ähnlich wie die "Washington Post" verhalten wird. Dort wurde etwa jüngst eine Karikatur von Amazon-Gründer Jeff Bezos nicht veröffentlicht, die zeigte, wie er vor Trump kniet. Bezos ist gleichzeitig auch Besitzer der "Washington Post".