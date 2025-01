In der Migrationspolitik fordert die CSU eine Änderung des Asyl-Grundrechts, von einem individuell einklagbaren Recht zu einer objektiven Garantie. Das Bleiberecht für Migranten soll an ein auskömmliches Einkommen geknüpft werden. Asyl-Gerichtsverfahren sollen auf das "verfassungsrechtliche Minimum" begrenzt werden. Ausländische Straftäter sollen "umgehend" abgeschoben werden. Und wer nicht sofort abgeschoben werden kann, soll nach dem Willen der CSU in unbefristete Abschiebehaft genommen werden.

Mann greift Grüne beim Plakatieren an

13.57 Uhr: Beim Aufhängen von Wahlplakaten in Ganderkesee-Bookholzberg (Landkreis Oldenburg) sind drei Mitglieder der Grünen von einem stark betrunkenen Mann angegriffen worden. Einer der Angegriffenen wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Trio sei am Sonntag mit dem Anbringen der Plakate beschäftigt gewesen, als sich ein 34-Jähriger näherte, der verfassungsfeindliche Parolen rief und entsprechende Gesten zeigte. Er habe ein Wahlplakat von einer Laterne gerissen, die beiden 65 und 66 alten Frauen beleidigt und dem 40-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Durch Hilferufe wurden Zeugen aufmerksam, sie hielten den 34-Jährigen von weiteren Angriffen ab. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.

Habeck: Nächste Bundesregierung sollte weniger streiten als die Ampelkoalition

10.50 Uhr: Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck erwartet von der nächsten Bundesregierung, keinen ähnlichen Dauerstreit zu führen wie zuletzt die Ampelkoalition. "Die nächsten vier Jahre der Legislaturperiode können nicht so laufen, wie die letzten drei Jahre in der Ampel gelaufen sind", sagt der Vizekanzler der "Augsburger Allgemeinen". "Mein Wunsch ist, dass die nächste Regierung keine streitbehaftete Koalition ist."

Der Wirtschaftsminister fügt hinzu, dass der "fürchterliche Streit" in der Ampelregierung "das Vertrauen in die Politik massiv geschwächt" habe. Habeck kritisiert auch die Union für interne Reibereien. "Wenn sich CDU und CSU jetzt schon streiten wie die Kesselflicker, aus München ständig Blutgrätschen in die Beine des Kanzlerkandidaten kommen, wie soll das denn bitte werden, wenn noch ein Koalitionspartner dazukommt?", sagt Habeck. "Das ist doch schon die gelebte Regierungsunfähigkeit, ehe man überhaupt in der Regierung ist."

Habeck-Ministerium wirft Merz Falschinformationen vor

22.22 Uhr: Das vom Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck geführte Wirtschaftsministerium wirft dem Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz eine unzutreffende Behauptung im Wahlkampf vor. CDU-Chef Merz hatte Habeck am Sonntag vorgeworfen, in seiner Amtszeit "nicht ein einziges Mal" am Binnenmarkt- und Wettbewerbs-Rat in Brüssel teilgenommen und nicht einmal einen Staatssekretär als Vertretung geschickt zu haben. Das Ministerium erklärt, dies treffe nicht zu.

Die Termine seien ausschließlich vom zuständigen Europa-Staatssekretär Sven Giegold wahrgenommen worden, teilt ein Ministeriumssprecher mit. An einem Termin habe Staatssekretär Udo Philipp teilgenommen. Dies habe das Ministerium im Oktober dem CDU-Abgeordneten Jens Spahn als Antwort auf eine Anfrage im Bundestag mitgeteilt. Seitdem habe es weitere Ratssitzungen gegeben, im November etwa den Handelsministerrat, an dem Habeck teilgenommen habe. Zudem habe der Minister an vielen Energieratssitzungen teilgenommen.