Der Kanzler greift seine Kritiker hart an. CDU-Chef Merz wirft Scholz vor, bei der Zeitenwende versagt zu haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Merz: Das alte deutsche Geschäftsmodell ist zu Ende

5.15 Uhr: Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat die Herstellung der Verteidigungsfähigkeit angemahnt. Das alte deutsche Geschäftsmodell sei zu Ende: "Wir importieren billige Waren aus China, wir kriegen billiges Gas aus Russland, wir produzieren teure Produkte in die ganze Welt und die Amerikaner sorgen für unsere Sicherheit. Vorbei", sagte Merz am Abend bei einem Neujahrsempfang der CDU Rendsburg-Eckernförde. Es gebe tektonische Verschiebungen der politischen und ökonomischen Machtzentren der Welt.

Die Union habe das von der früheren Ampel-Koalition auf den Weg gebrachte Sondervermögen für die Bundeswehr mitgetragen, sagte Merz. Die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Februar 2022 nach Beginn des Krieges in der Ukraine angekündigte Zeitenwende sei in der Folge jedoch ausgeblieben. "Es ist keine Zeitenwende, sondern es sind Zeiten ohne Wende geblieben." Aufgabe einer neuen Bundesregierung werde es sein, die Bundeswehr so zu stärken, dass sie verteidigungsfähig sei.

Montag, 20. Januar

Olaf Scholz bezichtigt Kritiker der Lüge

15.13 Uhr: Im Streit um die Ukraine-Hilfe hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Ton noch einmal verschärft und seine Widersacher der Lüge bezichtigt. "Ich habe das Gefühl, ich sage das hier so offen: Im Augenblick wird mit größter Intensität, großer Umsicht das deutsche Volk belogen", sagte er bei der Veranstaltung "Fragen Sie die Spitzenkandidaten" der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in Frankfurt am Main.

Auf die Nachfrage, von wem das Volk belogen werde, fügte der SPD-Kanzlerkandidat hinzu: "Von allen, die sich darum bemühen, eine Frage auszuklammern: Wie bezahlen wir es?" Das gelte für die Politiker, die das machten, aber auch für alle anderen, die das nicht erörtern wollten. Scholz nannte keine Namen oder Parteien. Er streitet aber seit Tagen mit der CDU/CSU, der FDP und auch mit seinem noch verbliebenen Koalitionspartner, den Grünen, über die Finanzierung der Ukraine-Hilfe. Diese Parteien wollen noch vor der Bundestagswahl zusätzliche Waffenlieferungen in die Ukraine über eine außerplanmäßige Ausgabe im Haushalt finanzieren.

Scholz wirft ihnen vor, damit Einschnitte an anderer Stelle in Kauf zu nehmen, ohne genau zu sagen, wo sie kürzen wollen. Es gehe insgesamt um rund 15 Milliarden Euro, sagte er. "Das geht nicht so einfach, ohne dass alle sauer sind, weil irgendwie fast jeder davon betroffen ist. Und gelogen wird ja weiter und nicht darüber diskutiert öffentlich, obwohl das die vielleicht entscheidende Debatte in Deutschland sein könnte: Wer bezahlt die Rechnung?"

Im Interview mit t-online hatte Friedrich Merz, Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Scholz schwere Vorwürfe gemacht: "Ich finde es verantwortungslos, dass offensichtlich mit den Menschen in der Ukraine ein innenpolitisches Spiel getrieben wird, und zwar sowohl innerhalb der Rest-Koalition als auch der Union gegenüber", sagte Merz. "Aber das ist ein Muster, das wir bei den Sozialdemokraten immer wieder gesehen haben. In dem Augenblick, in dem die Alternativen lauten: staatspolitische Verantwortung oder innenpolitischer Geländegewinn entscheiden sich diese SPD und dieser Bundeskanzler in der Regel für die zweite (hier lesen Sie das ganze Interview).

CSU beschließt eigenes Wahlprogramm