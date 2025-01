News folgen Artikel teilen

Merz muss sich mit Störern auseinandersetzen. Die FDP-Listen zur Bundestagswahl werden noch einmal überprüft. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Merz zu Störern: "In Russland wären sie abgeführt worden"

14.47 Uhr: Friedrich Merz wurde bei einem Wahlkampfauftritt in Flensburg wiederholt von pro-Putin-Störern unterbrochen. Daraufhin rief er in Richtung der Demonstranten: "In Russland wären sie aus der Halle schon abgeführt worden." Das sei der Unterschied zwischen der Demokratie, "die Sie vielleicht für richtig halten und der, die wir in unserem Lande haben".

Er werde die Demokratie weiter gegen "die Feinde der Freiheit" verteidigen, versprach er. Aber auch die Protestierenden sollten weiter ihre Meinung sagen dürfen. "Das ist der Unterschied in unserem Demokratieverständnis."

14.20 Uhr: Die Landeswahlleiter prüfen einem Bericht zufolge die Landeslisten der FDP für die Bundestagswahl in 14 der 16 Bundesländer. Wie das Portal "Table.Briefings" unter Berufung auf eine Beschwerde eines Parteimitglieds berichtet, geht es dabei um den Vorwurf des Vorstoßes gegen den Grundsatz geheimer Wahlen bei den Aufstellungsverfahren in den jeweiligen Landesverbänden. Demnach sind nur Niedersachsen und Berlin davon ausgenommen.

Dem Bericht zufolge sollten die Delegierten bei den Nominierungsparteitagen handschriftlich "ja", "nein", "Enthaltung" oder den Namen der Kandidaten auf einen weißen Zettel schreiben, statt auf vorgedruckten Stimmzetteln ein Kreuz zu setzen.

So werde nach Angaben des FDP-Mitglieds regelmäßig versucht, Stimmzettel den Wahlberechtigten zuzuordnen. Dazu sollen Handschriften mit den Unterschriften auf der Anwesenheitsliste verglichen worden sein. Außerdem sei ihm berichtet worden, dass beispielsweise in Nordrhein-Westfalen immer die gleichen Stimmeinsammler durch die Reihen geschickt würden, sodass überprüft werden könne, ob alle Kreisverbände in einer Reihe "auf Linie" seien.

Deutsche sorgen sich um digitale Bedrohungen

10.55 Uhr: Mehr als die Hälfte der wahlberechtigten Deutschen blickt mit Sorge auf digitale Bedrohungen der kommenden Bundestagswahl. Eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag von GMX und web.de hat ergeben, dass besonders Fehlinformationen in sozialen Medien (52 Prozent) und der Einfluss von Elon Musks Plattform X (39 Prozent) als Risiken wahrgenommen werden. Auch Cyberattacken russischer Geheimdienste und KI-generierte Fälschungen bereiten vielen Bürgern Kopfzerbrechen.

Während sich die Mehrheit der Wahlberechtigten noch über das klassische Fernsehen informiert, zeigt sich bei den 18- bis 29-Jährigen ein anderes Bild: Sie nutzen verstärkt soziale Medien (46 Prozent) als Informationsquelle. Bemerkenswert ist der große Zuspruch für professionelle Faktenchecks – 65 Prozent der Deutschen befürworten eine Überprüfung von Falschmeldungen durch Experten. Der Wahl-O-Mat wird dabei als digitales Hilfsmittel geschätzt, während KI-Chatbots wie ChatGPT bisher nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Scholz setzt auf Förderung von Elektroautos

8.59 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz strebt eine Förderung für Elektroautos an, die in Deutschland hergestellt werden. "Dafür braucht es das Okay der EU-Kommission – eine europaweite Lösung wäre am besten", sagt der SPD-Politiker der "Freien Presse".