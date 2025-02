Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mehr als 20 Prozent der Wähler in Deutschland stimmten für die AfD. Die reichweitenstärksten Aufrufe auf der Plattform X stammten zuletzt aber fast alle aus dem Ausland.

Elon Musk ist vor der Bundestagswahl immer wieder damit aufgefallen, für die AfD zu werben. Auch am Wahlwochenende war die Partei auf seinem Netzwerk X die "Alternative fürs Ausland": Denn wenn Wahlaufrufe für die AfD massenhaft Likes bekamen, dann stammten sie fast nie aus Deutschland. Ein offensichtlicher Zusammenhang zu russischen Kampagnen vor der Wahl ist dabei nicht erkennbar. Diese hatten mithilfe von Bots massenhaft auf verschiedenen Wegen Stimmung für die AfD gemacht hatten .

Dieses Mal lagen überwiegend anonym betriebene Islam-Hasser-Accounts und X-Konten von mutmaßlichen Kriminellen vorn, von denen viele Musks Rückendeckung hatten. Der einzige Post aus Deutschland, der es unter die 20 beliebtesten schaffte, kam von der Parteichefin Alice Weidel. Ein Überblick über die Beiträge, die die größte Resonanz erreichten:

Alice Weidel, die Spitzenkandidatin: Um 8.15 Uhr am Sonntagmorgen schrieb die Politikerin mit Wohnung und Familie in der Schweiz: "Jetzt gilt's." In einem Video forderte sie auf, mindestens zwei Freunde mitzunehmen und ins Wahllokal zu gehen, um der AfD die Stimme zu geben. Knapp 40.000 Herzen bekam der Post bis zur Schließung der Wahllokale. Außerdem luden englischsprachige Accounts das Video neu hoch und bekamen dafür auch Tausende Likes.

Elon Musk, der X-Besitzer und Trump-Berater: Drei Deutschlandfahnen, dann "AfD!" und wieder drei Deutschlandfahnen: 163.000 Likes bekam Musk für diesen plumpen Beitrag von 3.36 Uhr morgens deutscher Zeit. 37,4 Millionen Mal soll dieser Nutzern bis 18 Uhr deutscher Zeit angezeigt worden sein. Musk schickte noch weitere eigene Pro-AfD-Posts und teilte Beiträge anderer User, die aufgrund dessen ebenfalls zu den am häufigsten gelikten Posts zählten. Darunter war auch ein Video einer Höcke-Rede, verbreitet von einem Account mit Namen Inevetablewest.

Inevetablewest, der mutmaßliche Krypto-Kriminelle: Der Account postete etliche Wahlaufrufe für die AfD, die jeweils mehrere Zehntausend Likes bekamen. Ein nicht aktuelles Video mit jubelnden AfD-Anhängern twitterte der Account am Morgen mit dem Hinweis: "The Polls are open" ("Die Wahllokale sind offen"). Der Beitrag bekam rund 40.000 "Gefällt mir"-Angaben bis zur Schließung der Wahllokale. Rund 30.000 Herzen gab es für ein Video, in dem eine junge Frau tanzend durch eine Innenstadt läuft und dabei eine Musikanlage hinter sich her zieht, aus der das Lied "L'Amour toujours" dröhnt. Das ist der Song, den AfD-Anhänger zu "Ausländer raus" umdichten. Elon Musk teilte einen weiteren Post des Accounts, in dem Inevitablewest schrieb, die Deutschen müssten für die AfD stimmen: "Eure Leben hängen davon ab." 8,1 Millionen Mal ist dieser Beitrag Nutzern laut den Zahlen von X angezeigt worden.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Der Account wurde erst im Oktober 2024 angelegt. Sein Betreiber beschreibt sich selbst als "Verteidiger westlicher Werte und Kultur”. Er sei aus Großbritannien. Indische Medien vermuten hinter Inevetablewest aber einen 30 Jahre alten indischen Krypto-Schwindler, dessen Auslieferung Indien von Dubai fordert. Verraten habe sich Saurababh Chandrakar demnach durch einen versehentlichen Werbe-Post. Die schnell gelöschte Reklame war für eine Wett-App, die zur Geldwäsche mit Kryptowährungen genutzt worden sein soll. Eine Anfrage beantwortete er nicht.

Tristan Tate, der mutmaßliche Vergewaltiger: Er sei kein Deutscher und habe kein Recht, Empfehlungen auszusprechen, schrieb Tristan Tate, dem auf X 3,8 Millionen Menschen folgen, am Samstagmittag. "Aber ich werde jeden Deutschen, der nicht AfD wählt, für den Rest meines Lebens als Idioten betrachten." Mehr als 70.000 Likes gab es dafür bis zur Schließung der Wahllokale.