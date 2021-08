Erste TV-Debatte des Wahlkampfes

"Offensichtlich haben Sie keinen Plan", wirft Baerbock Laschet vor

29.08.2021, 21:15 Uhr | dpa, t-online

Annalena Baerbock: Die Politikerin geht als Kanzlerkandidatin der Grünen in die Bundestagswahl. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Beim Thema Klimaschutz finden der Kanzlerkandidat der SPD und der Union Gemeinsamkeiten. Annalena Baerbock von den Grünen will dagegen stärker aufs Tempo drücken.

Zum ersten Mal in diesem Bundestagswahlkampf trafen am Sonntagabend die Kanzlerkandidaten der größeren Parteien in einer Livediskussion im Fernsehen aufeinander: Annalena Baerbock von den Grünen, Olaf Scholz von der SPD und Armin Laschet für die Union. Im ersten Teil des sogenannten Triells von RTL und ntv ging es um die jüngste Katastrophe in Afghanistan.



Laschet sprach von einem Desaster – für den Westen insgesamt, aber auch für die Bundesregierung. Baerbock warf Union und SPD vor, sich in Afghanistan weggeduckt zu haben. "Sie haben innenpolitische Motive über außenpolitische Verantwortung gestellt", sagte sie. Baerbock kritisierte, dass das SPD-geführte Auswärtige Amt nicht ausreichend schnell Visa für Schutzbedürftige ausgestellt habe. "Es war ein Desaster mit Ansage", so die Grünenkanzlerkandidatin.



Scholz zeigte sich "sehr bedrückt" über die Geschehnisse in Afghanistan. Auf Auslandseinsätze werde die Bundeswehr aber auch in Zukunft nicht verzichten können. "Ich glaube, dass wir auch in Zukunft Missionen brauchen, wo wir mit unseren Soldaten dazu beitragen, dass Frieden und Sicherheit gewährleistet werden", sagte er. Deshalb müsse die Regierung dafür sorgen, "dass die Bundeswehr gut ausgestattet ist"

Corona: Baerbock attackiert Scholz und Laschet

Laschet warf in diesem Zusammenhang Scholz vor, die Beschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr verzögert zu haben. "Seit zehn Jahren diskutieren wir darüber, hören sie Sie auf zu blockieren, Herr Scholz." Dieser entgegnete, die Bundeswehr habe vor allem in der Zeit der schwarz-gelben Regierung von 2009 bis 2013 zu wenig Geld bekommen. In seiner Zeit als Bundesfinanzminister habe es den "größten Aufwuchs" gegeben auf jetzt über 50 Milliarden Euro. "Dafür habe ich mich sehr eingesetzt."

Im zweiten Teil der Debatte ging es um die Corona-Pandemie. Grünenkandidatin Baerbock warf den Kandidaten von CDU und SPD vor, als Bundesregierung die Schulen und Familien vernachlässigt zu haben. "Eine Politik des Abwartens hat dazu geführt, dass Kinder eineinhalb Jahre keinen richtigen Unterricht hatten. Das zeigt, dass Kinder und Familien bei Ihnen keine Priorität hatten", so Baerbock.

Scholz gegen neuen Lockdown

NRW-Ministerpräsident Laschet wies den Vorwurf eines Schlingerkurses in der Pandemie zurück. Er habe immer versucht, auf unterschiedliche Infektionsgeschehen eine passende Antwort zu geben. Einerseits sei der Gesundheitsschutz wichtig, es gebe aber auch noch andere Faktoren. So sei es unerlässlich, Schulen offenzuhalten. Scholz sagte, er halte einen neuen Lockdown angesichts der steigenden Impfquote für nicht nötig: "Das kommt für mich nicht in Betracht." Normalität wie früher werde es aber noch nicht geben. Vorsichtsmaßnahmen seien weiter angebracht.

Beim dritten Thema Klima vertraten Scholz und Laschet gleichermaßen die Meinung, keine Verbote zu verhängen. "Nö", antwortete der SPD-Kanzlerkandidat kurz auf die Frage nach Verboten. Baerbock fasst ihre Prioritäten im Kampf gegen den Klimawandel zusammen: erneuerbare Energien ausbauen, Solarpflicht für alle Dächer und den Kohleausstieg vorziehen. Ab 2030 dürften nur noch saubere Autos neu zugelassen werden. Laschet und Scholz warf sie vor, zu langsam zu sein. "Wir haben nicht nur Sturzfluten." Es müsse jetzt gehandelt werden.

Laschet und Scholz gegen Verbote



Laschet warf seiner Grünen-Kontrahentin dagegen ein industriefeindliches Vorgehen vor. "Sie legen der Industrie Fesseln an und sagen, dann lauf mal schneller." Das einzige, was die Grünen konkret vorschlügen, sei ein Verbot von Verbrennermotoren ab 2030 sowie eine Pflicht zur Installationen von Solarpanelen auf Dächern. "Offensichtlich haben Sie keinen Plan", konterte Baerbock. Die CDU müsse endlich Vorschläge vorlegen und nicht nur Vorschläge anderer Parteien torpedieren. "Wenn die nächste Regierung nicht alles auf Klimaneutralität ausrichte, bekommt Deutschland ein fettes Problem."

Zu Beginn der Debatte zeigten sich die Kandidaten fair. Auf die Frage, warum einer der anderen Kandidaten "nicht Kanzler kann", verweigerten sie jeweils die Antwort. "Ich glaube, dass das nicht der Stil ist, den wir in Deutschland pflegen sollten, dass wir über die anderen sagen, was sie nicht können", antwortete Scholz.

Laschet sagte: "Den Wähler interessiert ja nicht, warum ich jemand anderen schlecht finde, sondern der fragt: Warum glaubst Du denn, dass Du es kannst." Baerbock verhielt sich genauso und betonte: "Wir brauchen jetzt einen wirklichen Aufbruch."