"Der Krieg muss nach Russland getragen werden", forderte der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter jüngst. Ist das die Position der CDU ?, fragte Sandra Maischberger am Dienstagabend die Parteifreundin des Obersts a. D., Serap Güler. "Im Moment stellt sich tatsächlich die Frage: Was ist mit russischen Zielen?", bekräftigte die Verteidigungspolitikerin – mit einer entscheidenden Einschränkung. Die beruhigte Ralf Stegner (SPD) aber auch nicht mehr.

Die Gäste

"Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände", hatte Kiesewetter am Freitag in einem Interview mit der Deutschen Welle gefordert. "Ob man es in die Ministerien tragen muss – soweit würde ich nicht gehen", schränkte Güler ein. Anders sehe es aber möglicherweise mit Routen aus, über die Russland seine Truppen in der Ukraine beispielsweise mit Munition versorge.