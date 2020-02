Reaktionen auf Anschlag

Heiko Maas: "Ereignisse in Hanau schmerzen uns alle"

20.02.2020, 09:45 Uhr | t-online.de, jnm, dpa

Der bewaffnete Angriff in Hanau, bei dem mindestens elf Menschen starben, sorgt in ganz Deutschland für Entsetzen. Auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte seine Betroffenheit.

Neun Menschen wurden am Mittwochabend im hessischen Hanau durch Schüsse getötet. Die genauen Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar.

Bundesaußenminister Heiko Maas schmerzen die Ereignisse und er wünscht den Verletzten schnelle Genesung:

Die schrecklichen Ereignisse in #Hanau schmerzen uns alle. Nach dieser grausamen Nacht sind unsere Gedanken bei den Toten, ihren Familien und Angehörigen. Wir hoffen mit den Verletzten, dass sie bald wieder gesund werden. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) February 20, 2020

Regierungssprecher Steffen Seibert sprach per Twitter den Angehörigen der Opfer seine Anteilnahme aus:

Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020

Außerdem teilte er mit, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel "wegen der Morde in Hanau" ihre geplante Reise nach Halle abgesagt habe. Die Bundeskanzlerin lasse sich laufend über den Stand der Ermittlungen unterrichten.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich ebenfalls erschüttert über die tödlichen Schüsse in Hanau gezeigt. "Das ist furchtbar", sagte Bouffier am Donnerstag in Wiesbaden. Diese Tat mache "im Grunde sprachlos". Alle Bürger in Hessen seien "entsetzt". An Spekulationen zu den Hintergründen der Tat wolle er sich nicht beteiligen.

Auch aus der Bundespolitik gab es bereits zahlreiche betroffene Reaktionen: CDU-Politiker Norbert Röttgen zeigte sich bestürzt. "Was heute Nacht in #Hanau geschehen ist, ist einfach erschütternd. Mein tiefstes Beileid an die Angehörigen der Opfer", schrieb der Bewerber für den CDU-Vorsitz am Morgen auf Twitter.

Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, nennt das Geschehen aut Twitter "furchtbar":



Es ist furchtbar. Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Verletzten, ihren Familien und Freunden. Dank an alle Einsatzkräfte. #Hanau #Trauer — Katrin Göring-Eckardt MdB (@GoeringEckardt) February 20, 2020

Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) schrieb auf Twitter: "In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid." Und: "Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!"

Katja Kipping, Vorsitzende der Linken, twitterte den Satz "Wir trauern" auf deutsch, türkisch und kurdisch.



Wir trauern

Yas tutuyoruz

Em xemgîn in#Hanau — Katja Kipping (@katjakipping) February 20, 2020

Tat wird in Kommentaren bereits als "terroristisch" eingestuft

Mittlerweile hat der Generalbundesanwalt die Übermittlungen zur Tat in Hanau übernommen – Grund dafür seien Hinweise auf eine ausländerfeindliche Motivation des Täters.

Auf Twitter nennen erste Bundespolitiker die Tat offen terroristisch, etwa die SPD-Vorsitzende Saskia Esken:



Was für eine entsetzliche Tat in #Hanau! Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen:



Rechter Terror in Deutschland.



Wir sind geschockt und wir trauern. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen und Freunden. — Saskia Esken (@EskenSaskia) February 20, 2020

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby äußert sich ähnlich: "Sprechen wir es aus: Das ist #Terror in #Hanau. Mehrere Menschen werden ermordet aufgrund ihrer angenommenen Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ich bin schockiert", twitterte Diaby.

Auch der FDP-Chef Christian Lindner hat sich zwischenzeitlich entsprechend geäußert und nennt den Angriff in Hanau "rassistischen Terror":

Schweigeminute beim Kölner Karneval

Die tödlichen Schüsse in Hanau haben auch in den Karnevalsmetropolen Düsseldorf und Köln für Verunsicherung gesorgt. Die zuständigen Polizeibehörden sehen derzeit jedoch keine Auswirkungen auf die Sicherheitslage an Altweiber.

Beim Empfang des Dreigestirns bei der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker soll allerdings mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht werden, erklärte ein Sprecher des Kölner Festkomitees.

Das Dreigestirn trifft die Oberbürgermeisterin um 10 Uhr im historischen Rathaus, bevor um 11.11 Uhr der Kölner Straßenkarneval beginnt. "Im Karneval liegen stille Momente und überschäumende Freude oft nah beieinander", so der Sprecher. Zu Altweiber werden Hunderttausende Feiernde in Köln erwartet.

Internationale Betroffenheit



Das Verbrechen sorgt auch international für Betroffenheit: Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich, teilte auf Twitter seine Anteilnahme mit den Angehörigen und Freunden der Opfer mit:

Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden in #Hanau, wo ein schreckliches Verbrechen verübt wurde. Den Angehörigen und Freunden der Opfer gilt mein aufrichtiges Mitgefühl. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 20, 2020

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich entsetzt über das Gewaltverbrechen geäußert. "Der sinnlose Verlust von Menschenleben ist eine Tragödie – egal wo er vorkommt", schrieb Michel am Donnerstagmorgen auf Twitter. "Nach dem schrecklichen Angriff sind wir in Gedanken bei den Menschen in #Hanau", fügte Michel hinzu. Er kondolierte den Angehörigen und Freunden der Opfer.